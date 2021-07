Testing yang Masif Dapat Menyelamatkan Pasien Covid-19

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Jumlah kasus covid-19 yang terus meningkat setiap harinya menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan testing secara masif.



Hal ini dilakukan agar kasus awal bisa terdeteksi sesegera mungkin. Sehingga penyebaran covid-19 lebih lanjut bisa dicegah.



Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut pentingnya memasifkan upaya deteksi dini melalui testing (pemeriksaan). Meskipun saat ini angka testing nasional sudah melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).



Masifnya testing, diharapkan dapat menekan laju penambahan kasus dan menekan bertambahnya angka kematian serta menyelamatkan nyawa pasien. Kondisi saat ini di berbagai daerah, dari 34 provinsi ada 31 provinsi dengan kenaikan persentase kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persentase kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan kesembuhan.



"Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam satu minggu terakhir, kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibandingkan kesembuhan," ucap Prof. Wiku dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat secara daring yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.



Untuk itu, upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemeriksaan atau testing harus diupayakan secara masif. Dan kabar baiknya, angka testing nasional kini sudah melebihi standar WHO dengan jumlah pemeriksaan ke 1000 penduduk per minggu mencapai 252,78%, dengan jumlah PCR sebanyak 380.480 (52%), antigen sebanyak 363.399 (48%).



Angka ini menunjukkan upaya testing terus mengalami peningkatan. Namun yang perlu diingat bahwa pemeriksaan ini, harus terus diupayakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya memasifkan testing, sehingga kasus positif dapat lebih banyak teridentifikasi dan segera ditangani.



"Di masa seperti saat ini, dimana kasus sedang meningkat tajam, testing salah satu hal yang harus dikejar. Masifkan testing, utamanya pada orang bergejala dan kontak erat," tutup Prof. Wiku.

(FIR)