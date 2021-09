Apa Varian R.1 Covid-19? Ini Fakta-faktanya

(Varian R.1 dari SARS-CoV-2 dicatat Centers for Disease Control and Prevention (CDC) telah ada di Amerika Serikat pada awal April 2021. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Apa itu varian R.1, dan haruskah kita mengkhawatirkannya?

Bagaimana cara terbaik melindungi diri dari varian R.1?

World Health Organization ( WHO ) baru-baru ini mengumumkan bahwa varian Delta merupakan varian yang paling banyak ditemukan di dunia.Namun para peneliti saat ini juga mengidentifikasi strain lain, yaitu varian R.1. Meskipun memang saat ini masih ditemukan dalam jumlah kecil.Varian R.1 dari SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan covid-19 bukanlah hal baru. Mutasi pertama kali terdeteksi di Jepang tahun lalu, dan sejak itu menyebar ke negara lain, termasuk Amerika Serikat.Laporan Mingguan Morbiditas dan Mortalitas dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tertanggal 21 April menunjukkan bahwa mutasi tersebut telah ada di Amerika Serikat pada awal April 2021.Dan sebagian mutasi tersebut juga bertanggung jawab atas wabah di antara pasien panti jompo di Kentucky awal tahun ini, dikutip dari Health.Menurut Amesh A. Adalja, MD, sarjana senior di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health's Center for Health Security, varian R.1 adalah versi virus SARS-CoV-2 yang mengalami mutasi terkait dengan perubahan fungsi dari virus.Dengan kata lain, seperti halnya strain baru, R.1 dapat memengaruhi seseorang dengan cara yang berbeda dari virus versi asli.Meskipun varian baru apa pun dapat menimbulkan ancaman, Dr Adalja mengatakan kecil kemungkinan varian R.1 akan menyalip varian Delta sebagai mutasi virus SARS-Cov-2 yang paling parah atau dapat ditularkan."Saya tidak menduga itu akan menjadi masalah besar karena tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan Delta," katanya. "Sangat sulit bagi jenis mutasi ini untuk menyebar di negara yang memiliki varian Delta."Menurut Ramon Lorenzo Redondo, PhD, asisten profesor peneliti penyakit menular di Northwestern University Feinberg School of Medicine, cara terbaik untuk menjaga diri agar aman dari Delta, R.1, atau jenis SARS-Cov-2 apa pun, adalah dengan mendapatkan vaksinasi lengkap dan terus mempraktikkan tindakan pencegahan yang direkomendasikan CDC.Salah satunya adalah penggunaan masker di tempat umum. Melindungi diri kita dari infeksi juga merupakan metode paling efektif untuk menghentikan virus agar tidak terus bermutasi."Satu-satunya cara untuk menghentikan varian baru adalah dengan menghentikan jumlah infeksi," kata Redondo. "Jika kita mendorong populasi ke jumlah yang sangat rendah dan keragamannya terbatas, virus tidak dapat berkembang sebanyak itu,” pungkasnya.