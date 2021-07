5 Superfood untuk Pasien Diabetes

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Diabetes merupakan penyakit yang berkaitan dengan apa yang kamu konsumsi. Untuk itu, kamu perlu hati-hati dalam memilih makanan dan minuman.



Alangkah baiknya, kamu memilih makanan yang membantu tubuhmu sehat secara keseluruhan. Berikut 5 superfood yang perlu diketahui penderita diabetes yang dikutip dari AARP:

1. Biji dari tumbuhan polong-polongan

Beans atau biji dari tumbuhan polong-polongan seperti pinto, navy, kacang hitam biasanya dikemas dengan vitamin dan mineral seperti zat besi, magnesium dan potasium. Plus, mereka tinggi serat.



Penelitian menunjukkan bahwa diet kaya kacang-kacangan secara umum dikaitkan dengan kadar gula darah yang lebih sehat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



"Kemungkinan ada banyak alasan untuk ini, karena makanan ini sarat dengan penguat kesehatan seperti pati resisten dan fitonutrien polifenol,” ujar ahli gizi Jill Weisenberger, penulis The Beginner's Guide to What to Eat with Type 2.



“(Di usus kamu bakteri baik) membuat makanan dari pati resisten dan serat yang dapat difermentasi dan, dalam prosesnya, menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi sensitivitas insulin,” katanya.

2. Sayuran berdaun hijau tua

Banyak penelitian menunjukkan bahwa makan sayuran berdaun gelap seperti bayam, kangkung, brokoli dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2. Tak hanya itu, mereka juga berperan dalam mengelola kondisi tersebut.



Sayuran ini juga rendah kalori dan juga rendah karbohidrat. Pasien diabetes bisa makan banyak tanpa khawatir kadar gula darah melonjak atau berat badan bertambah.

3. Kacang

Pasien diabetes berada pada risiko yang jauh lebih tinggi untuk penyakit kardiovaskular. Tapi diet bisa membuat perbedaan.



Sebuah penelitian terhadap lebih dari 16.000 orang dewasa dengan diabetes, yang diterbitkan dalam Circulation Research, menunjukkan bahwa orang dengan tipe 2 yang makan setidaknya lima porsi 1 ons kacang tanah atau kacang pohon, seperti kenari, almond atau hazelnut per minggu 17 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan penyakit kardiovaskular, dibandingkan dengan mereka yang makan satu porsi atau lebih sedikit per bulan.



“Terlebih lagi, kacang-kacangan rendah karbohidrat dan merupakan sumber lemak dan protein yang baik, sehingga membantu kamu tetap kenyang sambil menjaga gula darah tetap rendah, kata Dahlia Gomez, ahli diet dan juru bicara Asosiasi Spesialis Perawatan dan Pendidikan Diabetes.

4. Ikan berlemak

"American Diabetes Association (ADA) merekomendasikan makan ikan berlemak seperti salmon, tuna, mackerel, dan sarden dua kali seminggu. Asam lemak omega-3 dalam ikan, khususnya EPA dan DHA, dikaitkan dengan lebih sedikit penyakit jantung dan demensia," kata Weisenberger.



Makanan ini membantu penderita diabetes menghadapi peningkatan risiko kedua kondisi tersebut.

5. Berry

Apa yang membuat buah beri begitu super untuk pasien diabetes? Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin.



"Mereka sarat dengan nutrisi dan fitonutrien. Tampaknya beberapa fitonutrien dapat menyebabkan penurunan penyerapan glukosa di usus dan sensitivitas insulin yang lebih baik (yaitu, seberapa responsif sel-sel tubuh terhadap insulin, hormon yang mengatur glukosa dalam darah),” lanjutnya.



Sebuah tinjauan studi yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam jurnal Food & Function menunjukkan bahwa, mengonsumsi buah beri secara teratur terutama blueberry, cranberry, stroberi, dan raspberry.



Beries dapat membantu pasien diabetes mengelola kondisi mereka dengan lebih baik. Terutama dengan meningkatkan lonjakan gula darah pasca makan. Para peneliti menemukan bahwa demikian halnya dengan semua jenis beri dalam bentuk segar, beku, bahkan kering.

(FIR)