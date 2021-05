Media Group Gelar Vaksinasi Gotong Royong

(Sebanyak 1000 karyawan Media Group melaksanakan vaksinasi tahap awal dengan vaksin Gotong Royong. Foto: Dok. Instagram Media Indonesia/@mediaindonesia)

Serba-serbi jenis vaksinasi Gotong Royong

Vaksin untuk Indonesia

Pada Senin, 31 Mei 2021 Media Group menggelar acara vaksinasi bagi karyawan. Acara yang bertajuk Vaksin untuk Indonesia ini diadakan di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat.Program Vaksinasi Gotong Royong ini sekaligus membantu penanganan pandemi covid-19 . Di waktu yang sama, CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib dalam keterangan tertulisnya mengatakan, "Melindungi pegawai merupakan prioritas bagi Media Group."Lebih lanjut ia mengatakan sekitar 1000 pegawai Media Group menerima vaksin covid-19 dosis pertama. Vaksinasi diadakan selama 2 hari, 31 Mei - 1 Juni 2021. Sebanyak 500 peserta akan menerima vaksin setiap harinya.Dalam laman resmi Kemenkes disebutkan bahwa Vaksinasi Gotong Royong adalah vaksin yang dibeli oleh Perusahaan/Badan Hukum/Badan Usaha yang diberikan secara gratis bagi Karyawan atau Karyawati atau keluarga Karyawan dan karyawati di perusahaan/Badan Hukum/Badan Usaha tersebut. Dan Vaksinasi Gotong Royong tidak berlaku untuk vaksinasi perorangan.Baca juga: 1.000 Pegawai Media Group Disuntik Vaksin Covid-19 Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid menegaskan, “Jadi sudah clear bahwa seluruh penerima vaksin Gotong Royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis.”Adapun Perusahaan/Badan usaha/Badan hukum yang akan melaksanakan vaksinasi Gotong Royong harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Dengan melampirkan data yang meliputi Nama, Nomor induk kependudukan dan Alamat, artinya data akan by name by address.Dr. Nadia Kembali menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi program pemerintah.Dan jenis vaksin tidak menggunakan seperti tidak menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.“Jenis vaksin Gotong Royong juga harus mendapatkan izin atau persetujuan penggunaan darurat dalam bentuk EUA ataupun penerbitan nomor izin edar,” tambah dr. Nadia.Vaksinasi gotong royong menggunakan vaksin covid-19 asal Tiongkok yaitu, vaksin Sinopharm. Indonesia sudah menerima sebanyak 1 juta dosis vaksin Sinopharm dengan rincian sebanyak 482.400 dosis Vaksin Sinopharm dari Sinopharm China National Pharmatical, 500.000 dosis Vaksin Sinopharm dalam bentuk donasi dari pemerintah Uni Emirat Arab, serta 17.600 dosis Vaksin Sinopharm dari pabrikan China.Meski demikian, vaksinasi gotong royong nantinya hanya menggunakan 500.000 dosis vaksin Sinopharm. Seperti dijelaskan oleh dr. Nadia bahwa Vaksinasi Gotong Royong ini gratis untuk karyawan yang perusahannya memfasilitasi vaksinasi tersebut.Selain itu untuk harga vaksin Gotong Royong merek Sinopharm adalah Rp321.660 per dosis. Dan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Sehingga total harga sekali penyuntikan vakin Gotong Royong adalah Rp439.570. Dilakukan sebanyak 2 kali sehingga totalnya menjadi Rp879.140.Meski begitu, vaksinasi Gotong Royong diberikan secara gratis kepada seluruh karyawan, karyawati, buruh dan keluarga yang pendanaanya ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja.Alur Pemberian Vaksin Perusahaan yang ingin mengikuti program vaksinasi gotong royong bisa mendaftar melalui https://vaksin.kadin.id/#!/kuesioner . Dan vaksinasi gotong royong dilakukan di layanan fasilitas layanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental.Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema ' Vaksin untuk Indonesia '. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, SLANK bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.