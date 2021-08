Indonesia Peringkat 6 Dunia dalam Hal Aksesibilitas Vaksin Covid-19

(FIR)

Proses vaksinasi covid-19 di Indonesia ditargetkan bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Seperti kita ketahui, program vaksinasi covid-19 di Indonesia mulai dilaksanakan pada awal tahun. Tepatnya pada 13 Januari 2021. Dan sampai saat ini masih terus dilakukan proses vaksinasi pada masyarakat Indonesia.“Untuk jumlah orang yang disuntik dosis pertama, yang kita sekarang kalau tidak salah ada 57 atau 58 juta. Itu kita sudah rangking 6 dunia. Sedangkan untuk total dosis suntikan, yang sekarang kita sudah 90 juta kita tuh kalau tidak nomor 8 atau nomor 9 dunia,” jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Keterangan Pers: Update Ketersediaan Vaksin di Indonesia, pada Selasa, 24 Agustus 2021.Menurut Budi Gunadi, saat ini negara-negara yang memproduksi vaksin itu cuma ada 5. Jadi di luar 5 negara tersebut, Indonesia memiliki ranking yang cukup baik.Dari sisi jumlah orang yang sudah mendapatkan suntik pertama, accesibility of the vaccine Indonesia menempati nomor 6 di dunia. Untuk peringkat dari 1-5 sendiri ada Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil, dan Jepang.“Kalau dari jumlah suntikan yang diberikan, ini datanya masih data per kemarin nih kita nomor 9 dunia. Tapi feeling saya harusnya Turki sama Inggris kita bisa susul bulan ini. Karena kita kan sudah 91juta mungkin hari ini. Sudah diatas Turki dan Inggris,” kata Budi Gunadi.“Turki dan Inggris itu dekat sekali sama kita. Jadi dugaan saya, sampai akhir bulan ini kita bisa naik menjadi nomor 7 dunia,” kata Budi Gunadi.Sikap optimis tetap dicanangkan Menkes Budi kalau Indonesia ke depannya bisa masuk menjadi 7 besar atau 6 besar dengan jumlah suntikan vaksin di atas 100 juta.“Karena yang sudah mencapai 100 juta saat ini baru 5 negara. Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang. Itu adalah 5 negara yang sudah behasil menembus 100juta dosis. Posisi kita not bad, secara dunia jugga baik. Memang kita masih perlu kerja keras karena jumlah penduduk kita juga kan relatif banyak,” tutup Budi Gunadi.