3 Berita Terpopuler Gaya: Indonesia Lampaui Cakupan Target Vaksinasi Hingga Krim Anti Aging

1. Indonesia Lampaui Cakupan Target Vaksinasi dari WHO

2. Cara Menanam dan Merawat Aglaonema, Si Cantik dengan Beragam Corak

3. Ini Waktu yang Tepat Memakai Krim Anti Aging

(TIN)

Vaksinasi terus berjalan di semua negara. Dan kabar gembiranya WHO menyatakan bahwa Indonesia berhasil mencapai target vaksinasi covid-19 yang telah ditargetkan oleh WHO.Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan dengan demikian Indonesia telah melampaui target WHO tersebut, yakni mampu memberikan vaksinasi lengkap setidaknya 40 persen populasi pada akhir tahun 2021.“Indonesia berhasil mencapainya lebih cepat dari target WHO tersebut,” katanya Senin, 15 November 2021 di kantor Kementerian Kesehatan , Jakarta.Per Minggu (14/11), 84,1 juta atau 40,4 persen populasi masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin covid-19 dosis kedua/lengkap. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 15 November 2021:Distribusi vaksin sedang berjalan di seluruh dunia. Ketersediaan vaksin sendiri beragam di setiap negara. Dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan setiap negara untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasinya pada akhir bulan september 2021.Sekurangnya 40 persen pada akhir tahun 2021 ini dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022.Dan pada Minggu, 14 November 2021 pukul 18:00 WIB, dari 208,2 juta sasaran, sekitar 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 130,3 juta orang yang menerima vaksin (62,5 persen dari sasaran) dosis pertama.Selengkapnya klik di sini anaman yang menghadirkan warna hijau itu menyejukkan mata dan membawa kesan damai. Tapi ada saatnya kita menginginkan warna yang lebih cerah dan pola yang berani. Nah, aglaonema atau yang juga dikenal sebagai Chinese evergreen menawarkan keduanya.Tanaman hias yang ringkas dan mudah tumbuh ini banyak disukai karena warna dan polanya yang beragam. Mulai dari hijau hutan, merah muda, merah, perak, dan kuning hingga garis-garis, bintik, dan gradien.Selengkapnya klik di sini Munculnya tanda-tanda penuaan di wajah kerap membuat kita mulai panik ya. Mulai dari timbulnya noda hitam, kerutan hingga kulit yang semakin kering. Jika sudah begini baru deh kita mencari krim antiaging untuk menyamarkan tanda-tanda tersebut.Nah, untuk menentukan krim anti aging yang efektif kamu harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi kulit wajah sehingga tahu krim dengan kandungan bahan aktif apa yang paling dibutuhkan.Selain itu, kamu juga perlu memerhatikan tiga hal lainnya agar krim antiaging yang kamu pakai dapat bekerja dengan maksimal.Selengkapnya klik di sini