3 Berita Terpopuler Gaya: Beda Psikiater dan Psikolog Hingga Tampilan Enzy di New York

Psikiater dan psikolog kerap dianggap sebagai profesi yang sama. Namun meskipun sama-sama menangani masalah terkait kesehatan mental, keduanya memiliki sejumlah perbedaan.Secara umum, psikiater merupakan dokter ahli kejiwaan yang menangani kesehatan mental. Seorang psikiater memahami anatomi otak, psikologis, serta faktor lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan mental seseorang.Sementara itu, psikolog adalah profesi yang bertugas menangani kasus-kasus kejiwaan, mendiagnosis gejala psikologis pasien, serta melakukan psikoterapi. Selain itu, ada perbedaan lain antara psikiater dan psikolog. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 26 September 2023:Seorang psikiater memiliki keahlian yang berfokus pada ketidakseimbangan kimia di dalam otak manusia. Psikiater bisa meresepkan obat maupun memberikan terapi obat-obatan (farmakoterapi) kepada pasiennya. Mereka juga mumpuni melakukan terapi stimulasi otak, pemeriksaan fisik, serta laboratorium.Sementara itu, psikolog mendiagnosa pasien dengan cara melihat perkembangan kognitif dan memori pasien. Oleh karenanya, orang yang pergi ke psikiater akan diminta bercerita tentang masalah yang dihadapi, melakukan cognitive behavioural test, mengisi kuesioner, tes IQ, hingga neuropsikologi.Apabila kondisi pasien tergolong parah atau hasil tes pasien semakin memburuk, psikolog akan merujuk pasien ke psikiater.Selengkapnya klik di sini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendukung kompetisi mancing ikan tuna atau Tuna Game Fishing Competition 2023 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten sebagai salah satu daya tarik wisata.Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam "Weekly Brief With Sandi Uno", Senin, 25, September 2023 menjelaskan Tanjung Lesung Tuna Game Fishing Competition 2023 akan diselenggarakan pada 7 Oktober 2023 tepatnya di Pantai La Lassa yang selama ini terkenal memiliki spesies ikan tuna berukuran besar.Selengkapnya klik di sini Who doesn’t want to go and explore the New York City? Ya, Kota yang kerap dijuluki sebagai The Big Apple ini memiliki daya tarik kuat berkat ragam spot wisata yang populer dan ikonis. Enzy Storia, yang baru-baru ini mengunjungi Kota New York, juga memilih untuk mengisi waktu senggangnya dengan menjelajahi kota tersebut.Destinasi pertamanya jatuh pada SoHo, New York City, yang merupakan singkatan dari 'South of Houston Street'. Spot ini populer di kalangan wisatawan karena tiga alasan: arsitektur bersejarahnya yang bergaya cast-iron, galeri-galeri seni yang terkenal, dan spot perbelanjaan di butik-butik mewah. Oleh karenanya, SoHo kerap dianggap sebagai lokasi yang dituju oleh komunitas artistik kelas atas.Tak mau terlewatkan, Enzy pun mampir ke daerah ini dan mengabadikan momen tersebut dengan berfoto-foto. Enzy memilih tampilan klasik dan neat dengan perpaduan warna kontras.Selengkapnya klik di sini