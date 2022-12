8 Fakta Menarik Tentang Suhu Tubuh, Kamu Perlu Tahu, Lho

1. Suhu karena demam

2. Semakin tua, suhu tubuh semakin rendah

(Sebenarnya, tubuh pria dan wanita sama-sama bisa mempertahankan suhu seimbang secara alami, meskipun kondisi lingkungan dan cuaca berubah. Namun, ketahanan kulit saat terpapar suhu di luar tubuh berbeda-beda bagi setiap orang. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Suhu tubuh pria dan wanita berbeda

4. Topi tidak cukup menjaga panas tubuh

5. Suhu tubuh berubah karena berbohong

6. Suhu tubuh membantu tentukan waktu kematian

7. Suhu tubuh jadi lebih tinggi saat makan cabai

8. Suhu tubuh dan coronavirus

(TIN)

Suhu tubuh dapat mengungkapkan banyak hal tentang kesehatan seseorang. Menurut Johns Hopkins Medicine, suhu tubuh adalah salah satu dari empat tanda vital utama yang dilihat dokter. Infeksi memang bisa menyebabkan demam, tetapi suhu tubuh juga berfluktuasi sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan bahkan saat seseorang berbohong.Tubuh normal rata-rata umumnya dianggap 37 derajat Celsius, menurut US National Library of Medicine. Tetapi suhu tubuh normal dapat berkisar dari 36° Celsius hingga 37° Celsius, dan apa yang normal bagi kamu mungkin sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu tubuh rata-rata.Tubuh seseorang selalu menyesuaikan suhunya sebagai respons terhadap kondisi lingkungan. Menurut Mayo Clinic perlu kamu ketahui, suhu tubuh lebih tinggi di sore dan malam hari daripada di pagi hari saat kamu bangun.Suhu tubuh tinggi karena demam kerap disebabkan oleh penyakit. Melansir dari Everyday Health, suhu rektal, telinga, atau arteri temporal (dahi) 38° Celsius atau lebih biasanya mengindikasikan demam.Untuk orang dewasa, suhu tubuh 39° Celsius atau lebih tinggi dapat menjadi perhatian. Bila anak lebih muda dari 3 bulan dan memiliki suhu rektal 38° Celsius atau lebih tinggi, berusia antara tiga sampai 24 bulan dan memiliki suhu dubur hingga 38,8° Celsius.Ternyata, studi membuktikan bahwa seiring kita menua, suhu tubuh rata-rata kita sedikit menurun. Sebuah penelitian dalam Journal of Clinical Nursing mengukur suhu tubuh 133 penghuni panti jompo.Dari situ, tim peneliti menemukan suhu tubuh di bawah rata-rata pada mereka yang berusia 65 hingga 74 tahun dan paling rendah pada mereka yang berusia 85 tahun, beberapa di antaranya memiliki suhu tubuh 34,1° Celsius dalam keadaan normal. Jadi, lansia mungkin sebenarnya mengalami demam pada suhu yang lebih rendah daripada orang dewasa yang lebih muda.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Lancet, para peneliti di University of Utah di Salt Lake City menemukan bahwa suhu inti tubuh wanita rata-rata 0,4 derajat lebih tinggi daripada pria. Tapi tangan wanita rata-rata 2,8 derajat lebih dingin daripada pria.Ketika perempuan dan laki-laki terpapar suhu beku yang sama, pembuluh darah di jari perempuan lebih menyempit daripada laki-laki, itulah sebabnya pembuluh darah lebih cepat memutih.Memakai topi saat udara dingin disarankan karena sebagian besar panas tubuh hilang melalui kepala. Ternyata itu tidak sepenuhnya tepat. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal medis BMJ.Penelitian telah menunjukkan bahwa tidak ada yang unik tentang kepala dalam hal menghilangkan panas. Dan bagian tubuh mana pun yang tidak ditutupi akan kehilangan panas dan akan mengurangi suhu inti tubuh secara proporsional.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada April 2018 di Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, mereka menggunakan pencitraan termal untuk menunjukkan bahwa kecemasan yang ditimbulkan oleh kebohongan menyebabkan suhu hidung menurun dan area di sekitar dahi meningkat.Setelah orang meninggal, mereka tidak lagi menghasilkan panas tubuh, dan tubuh perlahan mendingin. Proses ini disebut algor mortis dan telah digunakan sebagai alat dalam penyelidikan forensik untuk memperkirakan berapa lama seseorang meninggal setelah jasadnya ditemukan. Namun berbagai faktor juga memengaruhi, jadi ini bukan teknik yang sepenuhnya andal atau akurat.Ternyata makanan pedas dapat meningkatkan suhu tubuh, lho. Saat kita menambahkan berkisar satu gram cabai merah ke dalam makanan, suhu inti tubuh akan naik, tetapi suhu kulit lebih rendah.Jika kamu merasa telah terpapar virus korona baru, CDC merekomendasikan agar mengukur suhu dua kali sehari untuk mengetahui apakah kamu demam. CDC mendefinisikan demam sebagai 40° Celsius atau lebih tinggi.Jika memiliki anak di bawah 4 tahun, gunakan termometer telinga untuk mengukur suhunya, atau letakkan termometer biasa di tengah ketiaknya, saran CDC. Jika suhu ketiak anak 39° Celsius atau lebih, mereka demam, segera periksakan ke dokter.