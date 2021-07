Pendapat WHO terkait Mix and Match Vaksin Covid-19

(FIR)

Para peneliti di Universitas Oxford telah menemukan berupa fakta terkait kombinasi dosis vaksin. Dalam penelitian tersebut ditemukan sesuatu yang mengejutkan.Menurut penelitian tersebut, pasien yang menerima dosis AstraZeneca , diikuti dengan dosis vaksin BioNTech-Pfizer empat minggu kemudian, mengembangkan jumlah antibodi yang lebih tinggi daripada mereka yang menerima dua suntikan yang sama dari AstraZeneca.Dalam penelitian tersebut, para peneliti Oxford memberikan berbagai kombinasi vaksin kepada 830 sukarelawan berusia di atas 50 tahun. Hasil mereka menunjukkan jumlah antibodi tertinggi dikembangkan oleh orang-orang yang telah menerima dua suntikan Pfizer, diikuti oleh mereka yang telah mendapat suntikan AstraZeneca pertama dan Pfizer pada dosis kedua.Sampai saat ini metode mix and match pada vaksin memang masih belum diperbolehkan secara resmi. Baru dilakukan studi-studi yang sampai saat ini masih terus berjalan mengenai efektivitas penggunaan vaksin covid-19 dengan metode mix and match.“Yang jadi perhatian adalah setelah mendapatkan dosis pertama, kamu tidak memiliki perlindungan yang penuh seperti jika mendapatkaan dua dosis. Dan yang ingin kami rekomendasikan adalah, perhatikan kapan kamu akan mendapatkan dosis kedua dan pastikan kamu mendapatkannya,” ujar Dr Kate O'Brien - WHO Immunization Director Dalam acara Tanya Jawab di Kanal YouTube WHO.Pentingnya mendapatkan dua dosis vaksin secara penuh karena ada banyak varian yang sudah beredar. Beberapa varian baru akan efektif jika kamu sudah mendapatkan dua dosis vaksin daripada dosis pertama.“Untuk itu kami ingin menekankan betapa pentingnya mendapatkan vaksin dosis kedua,” kata Dr O’Brien.“Dan mengenai mix and match vaksin covid-19, jawabannya adalah kami masih belum memiliki informasi secara umum mengenai rekomendasi hal tersebut. Tapi apa yang kami lakukan saat ini, untuk vaksin mRNA yaitu Pfizer dan Moderna, kamu bisa mendapatkannya sebagai dosis kedua setelah menerima vaksin AstraZeneca sebagai dosis pertama,” ujar Dr O’Brien.Beberapa studi memang menyebutkan bahwa kombinasi di antara vaksin-vaksin tersebut bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi, menrut Dr O’Brien WHO masih butuh lebih banyak informasi mengenai kombinasi vaksin lain dan hasil yang diberikan.“Tapi, bukan berarti karena kamu bisa melakukan mix and match vaksin maka itu bisa bekerja secara berkebalikan. Kami akan tetap memberikan informasi update mengenai hal ini, dan memberikan informasi mengenai mix and match. Pada saat ini, kami bisa merekomendasikan dosis pertama AstraZeneca dan dosis kedua baik itu Moderna atu Pfizer,” tutup Dr O’Brien.