Inspirasi Karakter dan Kepribadian Anak Muda yang 'Sweet' Lewat Aroma

(Acara webinar peluncuran virtual Fresh & Natural Dessert Collection. Foto: Dok. Fres & Natural)

Kita yang mengontrol media sosial

(TIN)

Masih hangat di dunia media sosial tentang content creator yang berimage negatif. Berbagai masalah seperti setiap hari datang bertubi-tubi dan bertebaran tersebar dengan content yang negatif.Wings Group Indonesia, perusahaan consumer goods di Indonesia melalui produk Fres & Natural mengusung kampanye bertajuk “This is Me”.Dengan kampanye ini, Fres & Natural ingin memberikan dukungan kepada seluruh anak muda untuk bisa tampil sesuai dengan kepribadian masing-masing, tanpa harus malu atau takut terlihat berbeda.Sejalan dengan kampanye tersebut, Fres & Natural juga turut meluncurkan varian terbarunya yakni Fres & Natural Dessert Collection dan mengusung hashtag #BeSweetBeYou, untuk mengajak Gen Z membangun karakter sweet.Beraroma manis seperti makanan dessert, varian ini mengajak anak muda terinspirasi melakukan tindakan baik dan terpuji seperti manisnya wewangian cupcake dan macaron yang sweet.Karakter sweet yang dimaksudkan di sini adalah ramah, menyenangkan, peduli, dan empatik , yang bisa menghindarkan dirinya dari perilaku bullying, tidak peduli, tidak menghargai, tidak memiliki integritas, cemburu, dan sejenisnya.“Dengan hadirnya spray cologne dan body wash dari Fres & Natural Dessert Collection ini, Fres & Natural ingin semakin mendukung terbentuknya potensi dari karakter sweet dan berani tampil para Gen Z. Sweet seperti dua varian terbaru dari Fres & Natural Dessert Collection, yaitu Pink Cupcake dan Berry Macaron," papar Merry Christanty, Brand Manager Fres & Natural dalam acara webinar peluncuran virtual Fresh & Natural Dessert Collection, Kamis, 24 Juni 2021."Spray cologne dan body wash varian Pink Cupcake memiliki sensasi wangi yang cheerful, perpaduan antara vanila dan juicy fruits. Sementara lewat spray cologne dan body wash varian Berry Macaron, kita bisa merasakan sensasi wangi charming dengan perpaduan vanila dan mix berries,” tambah Merry lagi.Janine Intansari, selaku Beauty Influencer dalam event yang sama mengatakan mengenai content yang dicreate secara negatif atau menyebarkan content dengan image yang negatif mengatakan bahwa media sosial sebenarnya ada di tangan kita sebagai pemegang kendali atau kontrol."Untuk kita di sosial media itu the good thing is, kita in control. Kita bisa kontrol siapa yang bisa masuk di feed kita. So, dengan begitu it's very good for us untuk ngakurasiin yang mana ya yang cocok untuk to be more positive, to be more sweet, to be good influence. Bukan yang bad influence," papar Janine.Senada dengan Psikolog Klinis, Tara de Thouars memaparkan bahwa masa remaja itu butuh sekali diterima di lingkungan sosial. "Jadi akhirnya banyak banget para remaja yang desperately will do anything untuk bisa, suka tampil, diakui, dilihat, maksudnya eksis untuk bisa viral.""Nah, kadang-kadang begitu mereka desperate karena, 'aku mau menjadi diriku, tapi kok belum viral nih ya?' Aku harus lakuin apa ya supaya aku viral? Ya, sometimes akhirnya jadi bisa kepikiran hal-hal yang cenderung negatif," jelas Tara lagi.Dalam memandang hal ini menurut Tara ia setuju dengan Janine yaitu bila itu merupakan konten yang tidak nyaman mungkin sebagai generasi yang di atasnya ada baiknya untuk mengingatkan."Jadi, kita perlu mengingatkan at the same time membantu mencarikan solusi jadi bukan cuma 'eh, itu enggak bagus lho', sudah. Karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lost gitu. Bingung gimana caranya aku tampil, tetapi tetap baik gitu. Dan jika (konten) itu mengganggu, kita bisa punya pilihan untuk mendelete atau bahkan detox social media dulu," tukas Tara.“Kami berharap, dengan peluncuran varian baru Fres & Natural Dessert Collection, kami dapat mendukung pembentukan karakter kepribadian anak muda di Indonesia yang senang menyebarkan sesuatu yang positif dan 'sweet' kepada lingkungan terdekat, pertemanan, sampai komunitas mereka lewat jaringan media sosial. Hal ini memberikan dampak positif meski di tengah situasi pandemi yang tak menentu seperti saat ini,” pungkas Merry.