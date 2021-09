3 Berita Terpopuler Gaya: Mengenal Peter Pan Syndrome Hingga Tanda Alergi Terhadap Seks

1. Mengenal Apa Itu Peter Pan Syndrome Beserta Gejalanya

2. 4 Cara Praktis Menghangatkan MPASI

3. Tanda-tanda Seseorang Alergi Terhadap Seks

(TIN)

Apakah kamu pernah mendengar tentang istilah psikologi yaitu Peter Pan Syndrome? Menurut psikoterapis dan pakar hubungan Babita Spinelli, L.P, peter pan syndrome menggambarkan fenomena orang dewasa yang menua secara fisik tetapi tidak secara emosional.Seseorang dengan peter pan syndrome ini mungkin merasa sulit untuk berada dalam hubungan jangka panjang, romantis atau platonis. Mereka mungkin tidak dapat berkomitmen secara emosional dengan orang lain.Ini tidak berarti bahwa setiap orang yang tidak menginginkan hubungan jangka panjang memiliki sindrom ini. Tetapi jika rasa takut mengambil tanggung jawab yang besar dalam sebuah hubungan, mungkin seseorang tersebut mengalami sindrom ini.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 5 September 2021:Istilah Peter Pan Syndrome menggambarkan fenomena orang dewasa yang menua secara fisik tetapi tidak secara emosional. Istilah ini pertama kali muncul pada buku psikoanalis Dan Kiley tahun 1983 "The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up."Orang dewasa yang memiliki sindrom ini, biasanya menghindari tanggung jawab baik secara personal maupun profesional.Selengkapnya klik di sini Ketika si kecil memasuki usia enam bulan, biasanya kamu mulai mencari ide resep untuk Makanan Pendamping ASI (MPASI) supaya menu makanannya bervariasi.Nah, memasak MPASI sendiri biasanya tidak bisa pas dengan porsi makan bayi karena porsi makannya yang masih sedikit. Ada empat cara yang bisa kamu pilih untuk menghangatkan MPASI.Selengkapnya klik di sini Meskipun jarang terjadi, beberapa orang mungkin mengalami human seminal plasma hypersensitivity atau biasa dikenal juga dengan alergi terhadap sperma. Untuk itu, penting untuk mengetahui tanda-tandanya.Berikut ini adalah tanda-tanda kemungkinan seseorang memiliki alergi terhadap seks yang bisa kamu ketahui.Selengkapnya klik di sini