6 Cara Kurangi Lonjakan Gula Darah Setelah Makan

1. Tidak bergerak setelah makan

(Dalam tinjauan dr. Verury Verona Handayani dalam Halodoc memaparkan banyak penelitian telah menemukan bahwa orang yang kurang tidur merasa bahwa nafsu makan mereka semakin meningkat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pengaruh tidur pada dua hormon yang mengatur rasa lapar, yaitu ghrelin dan leptin. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Jangan remehkan waktu tidur

3. Jangan melewatkan sarapan

4. Jalan-jalan setelah makan

5. Konsumsi kalori di pagi hari

6. Konsumsi serat saat makan dan ngemil

(TIN)

Mengelola gula darah bukan hanya tentang makanan yang dikonsumsi. Melainkan, juga tentang kebiasaan gaya hidup di sekitar waktu makan itu. Lonjakan gula darah setelah makan sebenarnya, hal yang normal.Terutama jika yang dikonsumsi adalah makanan tinggi karbohidrat. Umumnya setelah makan, tubuh akan mengalami dua reaksi penting yang terjadi di pankreas. Kedua hal ini yakni pelepasan insulin dan pelepasan hormon yang disebut amylin."Karbohidrat sederhana, seperti minuman manis atau permen, akan dicerna dan diserap dengan cepat, yang akan meningkatkan gula darah lebih banyak daripada makanan yang dicampur dengan protein, karbohidrat berserat tinggi, dan lemak," jelas Lauren Harris-Pincus, MS, RDN, penulis The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook.Mengurangi lonjakan gula darah setelah makan dapat dilakukan dengan pengobatan dan perubahan pola makan. Di sini, beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk aktivitas setelah makan, saat gula darah kamu kemungkinan besar akan naik.Setelah makan, paling enak duduk selonjoran atau langsung berbaring. Padahal sebenarnya, kamu harus menahan keinginan untuk tidak banyak bergerak.Seperti dilansir dari laman All Recipes, duduk di sofa atau berbaring setelah makan kemungkinan akan memperburuk gula darah lantaran kamu tidak banyak bergerak dan otot tidak membakar glukosa ekstra dalam aliran darah.Tidur yang cukup di malam hari sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, tetapi terutama untuk pengendalian gula darah. "Direkomendasikan agar kita tidur selama tujuh hingga sembilan jam per malam, dan kehilangan kualitas tidur dapat memicu hormon stres yang meningkatkan kadar gula darah," jelas Harris-Pincus.Melewatkan sarapan dapat memengaruhi gula darah kamu di kemudian hari, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang melewatkan makan pagi memiliki gula darah setelah makan yang lebih tinggi setelah makan siang dan makan malam juga. Pun penting untuk menyeimbangkan sarapan dengan setidaknya 20 gram protein, karbohidrat kompleks, dan lemak yang menyehatkan jantung.Selain menghindari sofa, ada sesuatu yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk membantu kadar gula darah setelah makan. Kenakan sepatu kets itu, dan jalan-jalan untuk membantu menyeimbangkan kadar gula darah lebih jauh. Kamu bahkan akan menghilangkan sebagian dari kalori tersebut, sebagai keuntungan tambahan."Jangan menyimpan kalori untuk makan besar juga. Makan lebih banyak kalori di pagi hari dapat meningkatkan kadar gula darah karena tubuh kita mengikuti ritme sirkadian di mana kita memroses makanan dengan lebih baik pada siang hari," jelas Harris-Pincus.Orang-orang yang makan sarapan dan makan siang dengan porsi lebih besar dan makan malam lebih sedikit terbukti meningkatkan gula darah lebih banyak daripada orang yang mengonsumsi jumlah kalori yang sama tetapi pada malam hari.Jumlah makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya gula darah. Secara umum, semakin besar porsi, maka kadar gula darah akan semakin meningkat. Bila ingin ngemil, pilih camilan yang lebih sehat di mana menggabungkan karbohidrat, protein, dan lemak. Ini bisa membantu menstabilkan gula darah.Misal, kamu bisa mengonsumsi kacang-kacangan, termasuk pecan, kacang mete, dan almond, yang dapat membantu manajemen berat badan dan kontrol gula darah. Pada makanan kaya serat, tidak hanya mengelola kenaikan gula darah setelah makan tetapi juga untuk membantu kesehatan usus.Makanan berserat tinggi termasuk buah-buahan dengan kulit, sayuran, kacang-kacangan dan polong-polongan, kacang-kacangan dan biji-bijian, serta sereal yang diperkaya lainnya.