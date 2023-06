Akses Informasi dan Konsultasi Kesehatan kian Mudah lewat Apotek Zaman Now

(FIR)

Apotek zaman now bukan hanya menjual obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter, melainkan dengan berbagai fasilitas lainnya. Itulah yang ditanamkan oleh Apotek K-24, yang baru-baru ini mengadakan Grand Opening serentak ke 51 gerai di seluruh Indonesia.Dari 51 gerai itu tersebar Mulai dari D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kep. Bangka Belitung, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua.Pada acara Grand Opening tersebut, Apotek K-24 mengusung tema Peduli Indonesia Sehat. Sesuai dengan komitmennya untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia.Apotek K-24 terus mengembangkan gerai setiap tahunnya. Hingga saat ini Apotek K-24 telah membuka lebih dari 670 gerai yang tersebar di 30 provinsi dan 143 kota di Indonesia."Hingga akhir 2023 ini, kami menargetkan akan membuka 110 gerai baru. Ini merupakan upaya Apotek K-24 untuk berekspansi bisnis dan menyebarkan jaringan ke seluruh wilayah hingga ke pelosok negeri agar lebih dekat dengan masyarakat Indonesia," ujar Founder sekaligus Direktur Utama Apotek K-24 dr. Gideon Hartono.Keberadaan Apotek K-24 tentunya tak hanya bermanfaat bagi pemilik bisnis, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Sebab, dengan adanya Apotek K-24 masyarakat dapat terbantu untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.Menurut Manajer Operasional Apotek K-24, Apt. Endah Eka Yani, S.Farm, MBA, Apotek K-24 hadir untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, tidak hanya menyediakan kebutuhan obat-obatan dan produk kesehatan lainnya, Apoteker Apotek K-24 siap memberikan informasi dan konsultasi secara gratis.Dalam upayanya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Indonesia, Apotek K-24 menyediakan layanan konsultasi gratis dengan apoteker. Melalui layanan ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait penggunaan obat-obatan, cara penyimpanan, efek samping, dan lain sebagainya.Selain itu Apotek K-24 pun memiliki layanan konsultasi Dokter Siaga Online untuk masyarakat yang ingin membeli obat namun tidak memiliki resep. Lebih jauh lagi Yani mengatakan, kesembuhan pasien sebesar 25 % diharapkan karena kenyamanan dan pelayanan Apotek. Sedangkan 75 % berasal dari obat yang digunakan pasien.Acara Grand Opening Apotek K-24 kali ini dimeriahkan dengan sejumlah rangkaian kegiatan seperti lomba mewarnai untuk anak, Apoteker Goes To School, minum vitamin bersama, cek tensi gratis, senam sehat, hingga kuis berhadiah uang tunai untuk masyarakat.