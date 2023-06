David Heber Bagikan Rahasia untuk Bahagia dan Mental serta Fisik yang Lebih Baik

(David Heber merupakan Chairman of the Herbalife Institute and Herbalife Advisory Board Member. Foto: Dok. Istimewa)

Apa yang membuat orang bahagia?

Tips proaktif yang dapat ciptakan kebahagiaan kamu sendiri

1. Pola makan yang sehat

2. Berolahraga secara teratur

3. Sisihkan waktu untuk bersantai

(Pentingnya olahraga untuk mencegah penyakit jantung, hidup kamu lebih sehat dan lebih aktif. Video: Dok. Instagram Herbalife Nutrition Indonesia/@herbalifeindonesiaofficial)

Efek bersantai pada tubuh

1. Duduk diam di tempat pribadi yang nyaman

2. Mengendurkan otot-otot dari kepala hingga kaki dengan mengontraksi dan mengendurkan setiap otot

3. Fokus pada pernapasan

4. Bernapas dalam; dan

5. Membayangkan gambar yang menenangkan seperti ombak laut. Berlatih hal ini selama 20 menit sehari dapat mengisi ulang pikiran dan membantu tidur nyenyak di malam hari

Menemukan tujuan hidup

1. Temukan passion atau hal yang kamu cintai 2. Tetapkan misi atau hal yang menurut kamu dibutuhkan oleh dunia lebih banyak lagi 3. Bekerja untuk hal yang dapat memberikan penghasilan 4. Percaya pada apa yang kamu kuasai dengan baik

Tetap bersyukur

Fokus pada hal-hal yang dapat kamu kendalikan

(TIN)

Sebanyak 90 persen dari orang dewasa Amerika menganggap kesehatan mental sebagai sebuah krisis di Amerika Serikat, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation dan CNN.Di seluruh dunia, orang-orang menginginkan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka mencapai kesehatan mental yang lebih baik dan memulai perjalanan mereka untuk menemukan kedamaian batin.Ketika orang-orang berusaha untuk kesehatan mental yang lebih baik, penting untuk memahami dampak kebahagiaan terhadap kesejahteraan mental dan kesehatan secara keseluruhan, dan bahwa individu dapat menciptakan kebahagiaan mereka sendiri.Bahkan, hubungan ini berjalan ke dua arah - jika kamu lebih sehat, kamu lebih bahagia dan jika kamu lebih bahagia, kamu lebih sehat!Chairman of the Herbalife Institute and Herbalife Advisory Board Member, David Heber mengatakan kebahagiaan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional.Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesehatan fisik serta mengoptimalkan kesehatan emosional dan mental.“Mengikuti gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik dapat menghasilkan penurunan denyut jantung, tekanan darah, dan kecemasan, yang semuanya dapat terkait dengan kebahagiaan," kata David."Selain itu, kebahagiaan terkait dengan pelepasan endorfin, serotonin, dopamin, dan neurotransmitter lain yang terkait dengan kesehatan otak,” tambah David lagi.Bulan Mei adalah bulan Kesadaran Kesehatan Mental dan kesempatan sempurna untuk mengevaluasi kesehatan mental kita sendiri, mengevaluasi apa yang membuat kita bahagia, berbagi apa arti kebahagiaan bagi masing-masing dari kita dengan orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana kita dapat menemukannya.Dengan membahas secara terbuka persepsi tentang kebahagiaan dengan orang lain, mungkin menemukan bahwa banyak hal yang dapat membuat kamu bahagia tidak hanya terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih besar, tetapi sepenuhnya dalam kendali kamu sendiri.Menurut survei Ipsos, orang-orang paling menganggap kesehatan dan kesejahteraan mereka (baik fisik maupun mental), keluarga mereka (pasangan/suami-istri dan anak-anak), dan memiliki tujuan hidup sebagai hal yang memberi mereka "kebahagiaan terbesar".Kemudian datang kondisi tempat tinggal mereka, merasa aman dan dalam kendali, berada di alam, memiliki pekerjaan yang bermakna, dan memiliki keamanan finansial yang lebih baik.Sementara jalur menuju kesehatan yang lebih baik dan hubungannya dengan kebahagiaan mungkin relatif sederhana, menemukan tujuan hidup juga merupakan perjalanan pribadi yang membutuhkan untuk menggali dan mengenal diri kamu yang sebenarnya.Psikologi positif, bidang yang mempelajari optimasi kesehatan emosional dan mental serta kebahagiaan, telah menemukan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup cenderung lebih bahagia.Berikut adalah beberapa tips proaktif yang dapat membantu dalam perjalanan menciptakan kebahagiaan Anda sendiri dan mencapai kesehatan secara keseluruhan yang lebih baik dalam jangka panjang.Ilmu menunjukkan bahwa pola makan sehat juga berkontribusi pada kebahagiaan. Keadaan fisik kesejahteraan sangat ditentukan oleh bagaimana memberi bahan bakar pada tubuhmu.Tubuh kamu adalah wadah yang hanya dapat berfungsi secara optimal jika kamu merawatnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kebiasaan sehari-hari dalam menjalani pola makan seimbang dan gaya hidup aktif yang sehat.Berolahraga secara teratur dan menjaga gaya hidup aktif dapat memberikan manfaat baik bagi tubuh maupun pikiran kita. Saat kita berolahraga, otot dan otak kita mendapatkan manfaat dari peningkatan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak kita.Jalur dopamin dalam otak kita juga terstimulasi, yang mengaktifkan pusat kebahagiaan kita. Oleh karena itu, olahraga digunakan untuk mengobati gangguan suasana hati, depresi, dan perilaku adiktif, termasuk kebiasaan makan berlebihan.Ada alasan mengapa minat global terhadap self-care semakin meningkat atau menyisihkan waktu untuk bersantai dan mengisi ulang energi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah dengan memicu respons relaksasi.Teori ini menunjukkan bahwa bersantai memiliki banyak efek pada tubuh, termasuk menurunkan tekanan darah, denyut nadi, dan menenangkan pikiran. Proses langkah demi langkah untuk memicu respons relaksasi meliputiPrinsip utama Psikologi Positif adalah menemukan "mengapa" atau tujuan hidup kamu. Kebahagiaan sejati datang dari menjalani kehidupan yang kamu pilih karena memenuhi tujuan pribadi kamu. Untuk menemukan tujuan hidup kamu, jelaskan empat langkah ini:Setelah melewati empat langkah ini, tujuan hidup kamu akan terungkap. "Bagi saya dan rekan-rekan di Herbalife Nutrition Institute, tujuan itu adalah untuk memajukan perusahaan kesehatan dan kesejahteraan terkemuka di dunia dan komunitasnya, memberikan alat-alat kepada orang-orang untuk menjalani kehidupan terbaik mereka," tulis David dalam rilis yang diterima Medcom.id.Mengubah pola pikirmu dapat memberikan dampak yang besar—daripada mengeluh tentang hal-hal yang salah dalam hidup kamu, fokuslah pada hal-hal baik, baik yang besar maupun yang kecil.Meskipun ini mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, penelitian psikologi menunjukkan bahwa berkonsentrasi pada hal-hal baik dalam hidup kamu dan mengungkapkan rasa syukur akan membuatmu lebih bahagia.Menjaga jurnal rasa syukur atau membuat daftar singkat rasa syukur setiap hari untuk bersyukur atas segala yang kamu miliki dapat membantu memperbaiki suasana hatimu.Setiap dari kita memiliki lingkaran pengaruh dan lingkaran kekhawatiran. Lingkaran kekhawatiran terdiri dari semua faktor eksternal yang berada di luar kendali, sementara lingkaran pengaruh mencakup hal-hal yang dapat kamu kendalikan—seperti kebiasaan pribadi kamu.Pilih pendekatan proaktif, dan bekerja pada hal-hal yang dapat kamu ubah daripada khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kamu ubah. Bertanggung jawab atas kebiasaan pribadi dan pencapaianmu akan meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan kamu.Memiliki pola pikir proaktif memungkinkan fokus pada perubahan, daripada menjadi pasif yang menghambat pertumbuhan melalui kekhawatiran dan kecemasan.Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kebahagiaan adalah mengembangkan kebiasaan sehat dalam semua aspek kehidupan kamu—termasuk mengonsumsi makanan seimbang dan menerapkan gaya hidup aktif yang sehat.“Kebahagiaan bukanlah kejadian kebetulan, atau sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi sesuatu yang Anda ciptakan. Kebahagiaan adalah perasaan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual, yang ketika ditemukan, seharusnya memberikan perasaan puas yang langgeng," jelas David Heber."Gunakan bulan ini untuk secara sadar menciptakan kebahagiaan Anda sendiri dengan menerapkan kebiasaan yang akan berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental, memungkinkan Anda menjaga rasa kedamaian dalam diri,” tutup David Heber. Jadi, yuk kita hidup sehat dan seimbang dan intip salah satu resep enak dari Herbalife Nutrition Indonesia yaitu Surabi Sultan Banyumas buat jadi camilan sehat kamu.