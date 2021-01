Studi: Varian Baru Covid-19 di Inggris Cenderung Lebih Menyebar pada Kelompok Ini

(TIN)

Varian baru covid-19 , yang juga disebut dengan B117 dikatakan lebih cepat menyebar dari covid-19 yang ada saat ini. Meskipun memang, saat ini masih belum diketahui apakah virus tersebut lebih mematikan atau resisten terhadap vaksin dan pengobatan Dikutip dari New York Post, sebuah studi baru menemukan bahwa kelompok usia di bawah 20 tahun merupakan kelompok yang paling berisiko untuk tertular B117 ini.Studi tersebut dilakukan oleh para peneliti di Imperial College London, dan menemukan bahwa mereka yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki persentase yang lebih tinggi pada kasus B117. Dalam studi tersebut, diidentifikasikan sebagai "Variant of Concern" atau VOC.Berdasarkan data yang tersedia, studi tersebut menemukan adanya pergeseran komposisi usia yang dilaporkan pada kasus B117 . Data tersebut menunjukkan lebih banyak kasus yang terjadi pada kelompok usia di bawah 20 tahun.Meskipun demikian, para peneliti mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan mekanisme dari terjadinya pergeseran kelompok usia ini.Studi tersebut juga menekankan bahwa hal tersebut mungkin bisa dipengaruhi sebagian karena penyebaran terjadi pada periode dimana meskipun diberlakukan lockdown tetapi sekolah-sekolah masih dibuka.“Penelitian lebih lanjut sedang berlangsung untuk lebih mengetahui pada sifat spesifik alami dari setiap perubahan mengenai bagaimana virus memengaruhi kelompok usia ini,” tulis peneliti berdasarkan siaran pers yang dikutip dari New York Post.Tidak seperti covid-19, B117 memang cenderung lebih menginfeksi anak-anak berdasarkan studi tersebut. Dan kekhawatiran ini juga disebutkan oleh Profesor Neil Ferguson, seorang ilmuwan di Imperial College London pada bulan Desember lalu.Pada saat itu, Ferguson memperingatkan bahwa analisis awal "mengisyaratkan bahwa ia (virus baru) memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menginfeksi anak-anak.”