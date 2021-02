Periksa Covid-19 Secara Drive Thru, Dukung Kepraktisan Swab PCR

(Le Minerale bekerja sama dengan delapan rumah sakit di DKI Jakarta dengan membagikan air mineral gratis di layanan tes covid-19 drive thru. Foto: Dok. Le Minerale)

Memeriksakan covid-19 melalui swab PCR (polymerase chain reaction) merupakan pemeriksaan yang banyak dilakukan dalam pandemi covid-19. PCR dilakukan untuk memperoleh bahan sampel atau bahan pemeriksaan melalui cara usap pada nasofaring dan atau orofarings.Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarings dan atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Dan layanan tes swab PCR dengan cara drive thru covid-19 membuat tes menjadi lebih mudah dan relatif aman.Efisiensi yang ditawarkan pada layanan ini menyebabkan tingginya minat serta antrean yang cukup panjang hampir di semua Rumah Sakit Jakarta.Layanan yang dinilai praktis dan meminimalkan kontak langsung dengan orang lain tersebut, ternyata menyebabkan antrean yang mengular di lokasi.Untuk itu, Le Minerale berinisiatif melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit untuk membagikan air mineral secara gratis kepada masyarakat sambil menunggu giliran pemeriksaan.Drive thru tes covid-19 dinilai praktis dan meminimalkan kontak dengan pasien lain. Di sisi lain menumpuknya antrean membuat waktu tunggu pun menjadi lebih lama.Bekerja sama dengan delapan rumah sakit antara lain RS Pusat Pertamina, RS Mayapada Lebak Bulus, RS Mayapada Kuningan, RS Atma Jaya, RS Medistra, RS Harapan Bunda, RS Mitra Keluarga Kemayoran, dan RS Islam Cempaka Putih memberikan fasilitas air mineral gratis kepada para pasien yang sedang menunggu di kendaraannya.“Saat menunggu antrean drive thru tes covid-19, banyak yang tidak menyangka antrean akan begitu panjang serta tidak mempersiapkan diri untuk membawa air mineral dari rumah, serta enggan untuk turun dari kendaraan. Latar belakang inilah yang mendorong Le Minerale untuk melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit di Jakarta untuk membagikan air mineral," ujar Febri Hutama selaku Marketing Manager Le Minerale"Le Minerale secara gratis kepada masyarakat yang sedang mengantre untuk tes. Kesempatan yang baik ini kami lakukan sekaligus untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat Indonesia, agar selalu memerhatikan asupan mineral di manapun berada melalui konsumsi air mineral berkualitas seperti Le Minerale,” tambah Febri lagi.Mineral termasuk dalam kategori zat gizi mikro yang berperan penting untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia. Mengonsumsi air mineral, setara dengan usaha pemenuhan kebutuhan mineral karena tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh.“Angka positif covid-19 yang kian meningkat, membuat masyarakat lebih rutin melakukan pemeriksaan secara berkala. Layanan drive thru menjadi layanan yang sangat diminati masyarakat karena lebih praktis dan masyarakat lebih aman," ujar dr. Syamsul Bahri, MPH selaku direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina."Sayangnya, layanan ini mengakibatkan tingginya antrean yang kadang tidak dapat diprediksi. Maka dari itu, kami berterima kasih kepada Le Minerale yang telah berinisiatif untuk menyediakan air mineral bagi setiap pengguna layanan drive thru yang menunggu di mobil,” tambah dr. Syamsul Bahri.“Mineral merupakan asupan penting yang berperan penting bagi tubuh manusia dan mampu mengoptimalkan kinerja organ. Kami berharap adanya program ini akan membantu masyarakat sekaligus mengingatkan untuk memiliki tubuh yang tetap bugar dan sehat melalui pemenuhan asupan mineral,” tambah dr. Raymos Hutapea, SpOK selaku kepala instalasi Medical Check Up.