Ditunjuk Kemenkes sebagai Rumah Sakit Medical Tourism, RSPB Punya 6 Layanan Unggulan

Rumah Sakit Premier Bintaro (RSPB) merupakan salah satu rumah sakit yang dipilih oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai rumah sakit destinasi wisata medis (medical tourism). Untuk itu RSPB terus melakukan pengembangan layanan kesehatan yang berorientasi untuk memenuhi keselamatan dan kepuasan pasien.Sejak berdiri pada 1998 hingga kini RSPB telah mengembangkan dan memiliki 6 layanan unggulan atau Center of Excellence di antaranya Orthopedi, Spine Center, Sport Clinic, Vascular Center, Skin & Laser Clinic serta Stroke Center.Jelang perayaan ulang tahunnya yang ke-25, kali ini RSPB menyelenggarakan Webinar dengan 11 narasumber yang kompeten dari layanan unggulan RSPB tersebut. Adapun tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk berbagi kepada seluruh pegiat kesehatan tentang bagaimana RSPB melakukan penerapan tata kelola layanan unggulan.Total peserta yang menghadiri acara ini secara daring sebanyak lebih dari 2000 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi profesi, seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Indonesia), IBI (Ikatan BIdan Indonesia), PARI (Perhimpunan Radiografer Indonesia), dan IFI (Ikatan Fisioterpi Indonesia), di mana setiap peserta akan mendapatkan SKP secara gratis sesuai dengan profesi masing-masing.Pada kesempatan ini, dr. Martha M.L. Siahaan, MARS, MH.Kes mengatakan, RSPB yang berada di bawah naungan Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) memiliki 6 Center of Excellence, dengan filosofi People Caring for People."Pada era sekarang ini RSPB mengedepankan Patient Experience sehingga kami berorientasi pada layanan dan kualitas yang baik. Dalam kesempatan webinar ini kami juga senang dapat berbagi cara kami meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada layanan unggulan," terang dr. Martha.Pada saat yang bersamaan, Dato’ Dr. Jacob Thomas selaku Group Medical Advisor RSDH menyampaikan, sebagai salah satu rumah sakit di Indonesia yang merupakan group dari RSDH, RSPB telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai rumah sakit destinasi wisata medis yang tentunya membuat bangga."Saya tahu bahwa RSPB selalu memprioritaskan pengembangan layanannya untuk menjadi rumah sakit terbaik bukan hanya di Indonesia, namun secara regional dan juga secara global, salah satunya adalah dengan menjadi Smart Digital Hospital. Semua ini tentu tidak akan mungkin dicapai tanpa dukungan seluruh insan yang berperan di RSPB," tutup Dr. Jacob.