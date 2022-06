Makanan Anti-inflamasi Peningkat Energi, Suasana Hati dan Tidur

(Blueberry kaya akan fitonutrien yang dapat membantu melawan radikal bebas. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Tumbuhkan bakteri usus yang baik

Mengurangi kadar kortisol

Mengatur hormon stres

Melawan radikal bebas

Terkadang, saat mengalami stres, kita melarikan diri ke banyak makan atau ngemil tanpa henti. Padahal, hal ini tidak baik untuk kesehatan jangka panjang, lho. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa makanan yang digoreng, berlemak, dan manis meningkatkan peradangan dalam tubuh.Peradangan sendiri merupakan respons sistem kekebalan tubuh kita terhadap stimulus, seperti cedera atau infeksi. Dalam dosis kecil, sebenarnya peradangan baik untuk meningkatkan aliran darah dan mengirimkan sel sistem kekebalan yang tepat ke area yang terkena, mendorong pertahanan tubuh beraksi.Tapi kalau untuk jangka panjang, tidak hanya meningkatkan risiko penyakit kronis, tetapi juga menciptakan lebih banyak tekanan Sebenarnya, menukil dari laman Fortune, ada makanan lain yang benar-benar dapat mengurangi peradangan di dalam tubuh, yakni makanan anti-inflamasi. Makanan ini merupakan makanan yang kaya akan senyawa tanaman seperti polifenol serta antioksidan alami, yang membantu mengurangi kerusakan oksidatif pada jaringan.Namun, apakah makanan anti-inflamasi bisa meredakan stres yang terus-menerus? "Ya! Pendekatan holistik untuk stres melibatkan sedikit perhatian dan olahraga , serta makan yang lebih baik," tegas Dr Uma Naidoo, seorang psikiater nutrisi lulusan Harvard."Tetapi jika kamu hanya dapat memilih satu hal untuk fokus, pilih diet, tentu saja. Makanan dapat membuat perbedaan," tambah Dr Naidoo lagi.Penulis "This Is Your Brain on Food" ini menambahkan, makan anti-inflamasi yang konsisten akan mengubah susunan sistem pencernaan dalam waktu berkisar satu bulan. Penyembuhan usus ini akan memiliki manfaat yang bertahan lama, tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental.Sebuah studi tahun 2020 di jurnal Gut menunjukkan bahwa diet Mediterania, di mana ikan, unggas, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat mendominasi, mengurangi peradangan dalam tubuh dengan mengubah bioma usus, atau jenis bakteri yang hidup di sistem pencernaan. Makanan fermentasi probiotik juga bisa membuat usus menuju ke arah yang benar.yoghurt Yunani, kefir, kimchi, kombucha, asinan kubis.Kortisol adalah hormon yang diproduksi selama respons stres tubuh datang. Makanan kaya magnesium dapat membantu tubuh memetabolisme kortisol sehingga tidak bertahan terlalu lama di tubuh. Magnesium bahkan dapat membantu mendapatkan bantuan cepat dari stres dengan mempromosikan relaksasi.Alpukat, pisang, brokoli, cokelat hitam, biji labu, dan bayam.Jangan mengabaikan bumbu dan rempah-rempah. Beberapa staples pantry favorit memiliki kekuatan anti-inflamasi yang tinggi."Bawang putih adalah prebiotik yang membantu menyeimbangkan usus dengan merangsang pertumbuhan bakteri yang sehat," ujar Naidoo. "Dan kunyit berdampak pada hippocampus, yang merupakan bagian otak yang membantu mengatur hormon stres."Bawang putih, kunyit, jahe, kayu manis, cabai rawit.Fitonutrien adalah senyawa yang memberikan warna yang kaya pada sayuran. Saat mengisi piring dengan sayur berwarna merah tua, jingga, kuning, biru, dan hijau, perlindungan peradangan tercipta.Sayuran hijau, blueberry, stroberi, wortel, ubi jalar, blackberry, bit.