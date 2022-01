3 Berita Terpopuler Gaya: Alasan Vaksin Booster untuk Lansia Hingga Destinasi Hidden Gems

1. Alasan Pemerintah Prioritaskan Vaksin Booster untuk Lansia dan Immunocompromised

Pemberian vaksin covid-19 booster memiliki prioritas. Kemarin Presiden Joko Widodo telah memberikan keterangannya untuk memberikan terlebih dahulu kepada kelompok lansia. Ini karena warga lanjut usia memiliki kesehatan yang rentan.Dalam informasi yang dihimpun dari Alodokter disebutkan hingga saat ini, virus korona penyebab covid-19 telah menginfeksi lebih dari 100.000 penduduk dunia dan sekitar 4.000 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.Kematian paling banyak terjadi pada penderita covid-19 yang berusia 80 tahun ke atas, dengan persentase mencapai 21,9 persentase. Seiring pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan.Sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah alasan mengapa orang lanjut usia (lansia) rentan terserang berbagai penyakit, termasuk covid-19 . Berikut ini, Medcom.id/gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 11 Januari 2022:Presiden Joko Widodo telah meresmikan pemberian vaksinasi booster yang akan dimulai pada 12 Januari 2022. Vaksinasi booster ini diutamakan untuk para lansia. Mengingat lansia memang kelompok berisiko tinggi jika terinfeksi covid-19.“Sesuai dengan arahan Presiden, maka vaksinasi booster akan dimulai tanggal 12 Januari 2022. Program vaksinasi booster akan gratis untuk masyarakat Indonesia yang telah berusia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau 2 kali suntik minimal 6 bulan yang lalu,” ujar Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam Keterangan Pers terkait: Teknis Vaksinasi Booster Covid-19 pada Selasa, 11 Januari 2022.Menkes Budi Gunadi juga menekankan bahwa pemberian vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan atau immunocompromised. Menurutnya, vaksinasi booster ini penting untuk rakyat sebagai komitmen pemerintah melindungi masyarakat dari ancaman covid-19 dan varian-varian barunya.Selengkapnya klik di sini Tepat tanggal 9 Januari, The Duchess of Cambridge, Kate Middleton menginjak usia 40 tahun. Untuk merayakan hari jadinya, Kensington Palacemerilis foto terbaru Kate Middleton yang nantinya akan dipajang sebagai koleksi permanen dalam National Portrait Gallery.Diambil oleh fotografer terkenal Paolo Roversi dengan konsep klasik bergaya vintage, potret calon Ratu Inggris ini terlihat sempurna bak lukisan.Kate tampil anggun dan elegan dalam balutan gaun karya Alexander McQueen. Pada foto pertama yang bernuansa hitam putih, ibu tiga anak ini mengenakan gaun putih dengan rambut tergerai dan memakai anting mutiara yang dulunya milik sang mertua, Putri Diana. Seperti apa kecantikan Kate dalam gaya vintagenya?Selengkapnya klik di sini Di awal tahun ini, mungkin kamu sudah membuat rencana liburan yang seru bersama keluarga. Lokasi-lokasi liburan memang sudah cenderung lebih sepi di awal tahun, sehingga dirasa lebih aman untuk dikunjungi.Meskipun sekarang sudah memungkinkan untuk terbang ke negara-negara dan kota-kota lain, menikmati liburan tanpa harus pergi jauh tetap bisa seru loh. Selain itu, bepergian menggunakan kendaraan pribadi juga lebih aman dibanding menggunakan kendaraan umum.“Bepergian menggunakan kendaraan pribadi lebih aman karena kamu bisa memilih akan bepergian dengan siapa," ujar Sara Hurtado Bares, Professor of Infectious Diseases, University of Nebraska. Jadi, di mana saja destinasi hidden gems di seputar kamu? Coba cari tahu yuk!Selengkapnya klik di sini