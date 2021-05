Alasan Pemerintah Hentikan Penggunaan AstraZeneca Batch CTMAV547

(Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan penghentian sementara vaksin AstraZeneca CTMAV547 dilakukan atas permintaan untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Kementerian Kesehatan menghentikan sementara istribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca. Penghentian ini dilakukan sementara dan khusus vaksin AstraZeneca pada Batch (Kumpulan Produksi) CTMAV547.Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyebut penghentian sementara ini dilakukan atas permintaan untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)."Penghentian sementara ini merupakan permintaan dari BPOM berdasarkan hasil rekomendasi dari Komnas KIPI," ujar dr. Nadia seperti dalam wawancara di Metro TV.Hal ini merujuk pada tanggal 6 Mei 2021 lalu, dimana Kemenkes menerima dua laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Kemudian pada akhirnya laporan itu dikaji oleh Komnas KIPI dan Komda KIPI DKI Jakarta sehingga membutuhkan investigasi lebih lanjut.Dan salah satu rekomendasinya adalah meminta agar BPOM melakukan uji kualitas dan mutu dari vaksin AstraZeneca dengan nomor batch CTMAV547.Dr. Siti Nadia mengatakan, vaksin yang disuntikkan pada dugaan KIPI Astrazeneca itu berasal dari vaksin batch tersebut. Sehingga BPOM meminta selama pemeriksaan laboratorium atau pengujian, distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca CTMAV547 ditunda dahulu.Meskipun penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 dihentikan sementara, juru bicara Kemenkes itu menyebut bahwa sebelumnya segala pemeriksaan vaksin AstraZeneca yang sudah datang telah dilakukan dengan ketat."Kita tahu bahwa semua vaksin pada saat dikirimkan dari produsen sudah menempuh berbagai quality control yang tentunya dipastikan bahwa vaksin itu sudah memenuhi standar dan persyaratan," ujar dr. Nadia."Dan sebenarnya pada saat diterima di negara kita dan sebelum didistribusikan ke daerah ataupun kepada institusi-institusi yang akan melakukan vaksinasi, ini sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara sampling oleh BPOM," ungkapnya.Sehingga menurutnya berbeda dengan batch lain, pengujian dan pemeriksaan yang spesifik ini khusus terkait karena adanya dugaan kasus KIPI tersebut."Nah, untuk batch lainnya, kita tahu bahwa vaksin AstraZeneca sendiri sudah digunakan hampir lebih dari 160 juta dosis. Dan vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing dari WHO, yang artinya sudah direkomendasikan oleh WHO," kata dr. Nadia.Jadi menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksin ini aman. "Proses penghentian dan pengujian ini adalah bagian dari kehati-hatian untuk memastikan apakah batch CTMAV547 ini ada permasalahan atau tidak," lanjut jubir vaksinasi covid-19 ini.Memang mulanya pemeriksaan ini berkaitan dengan adanya kejadian pasca imunisasi. Namun, ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti ataupun kajian-kajian, serta masih dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan apakah ada hubungan kejadian kematian tersebut dengan penyuntikan vaksin AstraZeneca.Ia menyebut ada dua hal yang bisa dikaji dari sisi audit klinis nya, yakni terkait riwayat kesehatan korban dan jenis vaksin yang disuntikkan."Kami melihat riwayat kesehatan almarhum, kemudian catatan-catatan apa yang terjadi sesaat sebelum kematian, dan juga penanganan-penanganan yang telah dilakukan, termasuk gejala-gejala pada saat setelah meninggalkan tempat vaksinasi yang mungkin timbul pada saat almarhum ini berada di kediaman atau di rumahnya," jelasnya."Nah, di sisi lain juga harus dipastikan bahwa vaksin dengan nomor batch tersebut adalah vaksin yang disuntikkan. Kemudian selain itu juga perlu dilakukan uji toksisitas dan sterilitasnya untuk memastikan bahwa tidak ada masalah pada batch vaksin ini."