3 Berita Terpopuler Gaya: Menkes Tiadakan Vaksinasi Gotong Royong Berbayar Hingga Tanaman Pembersih Udara

1. Menkes Tiadakan Vaksinasi Gotong Royong Berbayar untuk Individu

2. Diet yang Turunkan Risiko Penyakit Jantung pada Perempuan di Atas 50 Tahun

3. 3 Tanaman Pembersih Udara Terbaik untuk Rumah

(TIN)

Vaksinasi berbayar mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak mulai dari publik, KPK, hingga WHO. KPK mengkhawatirkan program vaksinasi berbayar berpotensi diselewengkan, sedangkan WHO memberikan penegasan bahwa akses terhadap vaksin covid-19 harus dibuka seluas-luasnya dengan prinsip pemerataan.Dan pada Senin, 9 Agustus 2021 melalui rilis resmi Menkes Budi Gunadi Sadikin menghapuskan ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu.Ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 9 Agustus 2021:Pelaksanaan vaksinasi covid-19 terus berlanjut. Salah satu yang mendapat kritikan adalah vaksinasi covid-19 yang berbayar.Namun, hari ini Senin, 9 Agustus 2021 melalui rilis resmi Menkes Budi Gunadi Sadikin menghapuskan ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu.Selengkapnya klik di sini Perempuan yang berusia di atas 50 tahun lebih berisiko terkena berbagai penyakit termasuk penyakit jantung. Kamu bisa melakukan perubahan gaya hidup untuk menurunkan risiko tersebut.Dikutip dari Mind Body Green, sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal of American Heart Association membuktikan bahwa perempuan di atas 50 tahun yang mulai mengikuti Diet Portofolio mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan penyakit kardiovaskular di kemudian hari.Selengkapnya klik di sini Saat ini polusi udara ada di mana-mana. Ini bahkan tidak hanya ada di jalan raya namun bisa ada di sekitar rumahmu juga.Dikutip dari Healthline, bahkan perabotan modern seperti bahan bangunan sintetis, dan atau karpet yang ada di lantai mungkin dapat membuat polusi udara dalam ruangan.Selengkapnya klik di sini