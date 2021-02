GeNose untuk Pelanggan KA, Sementara di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Yogyakarta

(Kabar gembira bagi pejalan dengan kereta api. Foto: Dok. Instagram Kereta Api Kita/@keretaapikita)

(TIN)

Sebelumnya pernah ada wacana untuk pelayanan GeNose di berbagai stasiun, dan kali ini ada kabar gembira hadir untuk kamu yang akan bepergian dengan kereta api.PT Kereta Api Indonesia akan menyediakan GeNose test di stasiun-stasiunnya. Ini akan diberlakukan mulai 5 Februari 2021. Namun untuk sementara baru tersedia di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Yogyakarta.GeNose (Gadjah Mada Electric Nose Covid-19) adalah alat pemeriksaan covid-19 yang dibuat oleh tim Universitas Gadjah Mada. Cara kerjanya cukup sederhana, hanya menggunakan napas yang ditiupkan dalam kantong.Mengutip dari Instagram PT KAI, GeNose in bisa memeriksa covid-19 dengan akurasi 93-95 persen.Kamu juga tak perlu khawatir tentang keamanan dari tes ini karena GeNose C19 telah memiliki izin edar alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 24 Desember 2020 lalu.(Kabar gembira bagi pejalan dengan kereta api. Foto: Dok. Instagram Kereta Api Kita/@keretaapikita)Berdasarkan SE Kemenhub No. 11 tahun 2021, pelanggan KA jarak jauh wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan GeNose Test atau Rapid Test Antigen atau RT- PCR dengan hasil negative covid-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum jam keberangkatan."GeNose merupakan opsi tambahan bagi pelanggan untuk memenuhi syarat perjalanan menggunakan kereta api, sehingga hasil dari Rapid Test Antigen atau RT PCR pun masih dapat digunakan sebagai syarat perjalanan," tulis PT KAI dalam laman media sosialnya."Penyediaan layanan GeNose Test di stasiun merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan serta wujud komitmen KAI untuk mendukung program pemerintah dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat pada moda transportasi umum," tambah PT KAI via Instagramnya lagi.Jangan lupa pula untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M juga dalam perjalanan ya!