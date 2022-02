Jangan Anggap Enteng! Ini 3 Varian Omicron Umum Beserta Gejalanya

Omicron sub varian BA. 1

Sampai saat ini, Omicron masih merupakan varian dominan dan menjadi penyumbang sebagian besar infeksi covid-19 di seluruh dunia.Hal ini disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dalam jumpa pers, Kelompok Penasihat Teknis WHO tentang Evolusi Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE). Pertemuan itu berbicara tentang berbagai sub varian Omicron.Melansir dari laman Times of India, varian Omicron atau B.1.1.529 merupakan penerus dari varian Delta. Dan menurut WHO terdiri dari beberapa sub-garis keturunan di mana yang paling umum adalah BA.1, BA 1.1. dan BA.2. Bahkan, sub varian BA.2 menjadi perhatian utama para peneliti dan pakar kesehatan saat ini. Ada juga sub varian BA.3 Omicron.Merupakan sub varian pertama dari varian Omicron yang terlihat setelah varian Delta dari virus korona. Garis keturunan BA.1, yang menyumbang 97,4 persen dari urutan yang dikirimkan ke GISAID pada 19 Januari.Gejala umum infeksi covid-19 yang diinduksi Omicron adalah sakit tenggorokan, pilek, pilek, bersin, sakit kepala, nyeri tubuh, dan demam ringan. Gejala seperti hilangnya penciuman dan rasa, tidak dominan pada sub varian ini.Sesuai studi penelitian BA.1.1 memiliki 40 mutasi. Ini bersama dengan tiga garis keturunan lainnya ditemukan di Afrika Selatan. Menurut penelitian, pada 10 Februari 2022, ketika BA.2 menyumbang 1 persen dari total infeksi, BA.1.1. sudah terdeteksi di 69 negara. Gejala sub varian BA.1.1 tidak berbeda dari varian lainnya.BA.2 berbeda dari BA.1 dalam urutan genetiknya. Penelitian menunjukkan bahwa BA.2 memiliki keunggulan pertumbuhan dibandingkan BA.1. Studi sedang berlangsung untuk memahami alasannya.Data awal menunjukkan bahwa BA.2 tampaknya lebih menular daripada BA.1, yang saat ini tetap menjadi sublineage Omicron paling umum yang dilaporkan.WHO juga menyatakan, perbedaan dalam transmisibilitas ini tampaknya jauh lebih kecil daripada, misalnya, perbedaan antara BA.1 dan Delta.Selanjutnya, meskipun urutan BA.2 meningkat secara proporsional relatif terhadap sublineage Omicron lainnya (BA.1 dan BA.1.1), masih ada penurunan yang dilaporkan dalam keseluruhan kasus secara global.Dikatakan sebagai penyebar tercepat di antara semua sub varian Omicron penyebar super, infeksi covid-19 yang diinduksi BA.2 menyebabkan gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, kesulitan bernapas, batuk terus-menerus, kelelahan. Sub varian ini mirip dengan sub garis keturunan Omicron lainnya dalam hal tingkat keparahan.Tingkat keparahan infeksi covid-19 bergantung pada bagaimana mekanisme kekebalan tubuh bereaksi terhadap serangan patogen. Pada banyak pasien, infeksi meninggalkan bekas yang terlihat bahkan berbulan-bulan setelah pemulihan."Omicron telah menggantikan varian Delta di tingkat global. Banyak negara telah melewati puncaknya tetapi tidak semua negara telah melewati puncaknya. Ini lebih ringan dari Delta tetapi bukan virus ringan," tegas Maria Van Kerkhove, yang memimpin sisi teknis tim respons covid-19, WHO.Mengenai kesamaan mendasar antara BA.1 dan BA.2, Dr Anurag Agrawal, Ketua TAG, evolusi virus SARS-COV-2 mengatakan bahwa, BA.2 sudah menjadi varian yang menjadi perhatian.Kesamaan transmisibilitas tinggi secara fundamental, tingkat keparahan yang lebih rendah, kemampuan untuk menghindari vaksin secara kasar, serupa, berdasarkan data yang tersedia. Semua data telah menyimpulkan bahwa untuk saat ini, label Omicron adalah label yang cukup untuk subvarian BA.1 dan BA.2.