(Urutan gejala covid-19 dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Gejala covid-19 ringan, sedang, dan berat

1. Penyakit ringan/gejala covid-19 ringan

2. Penyakit sedang/Gejala covid-19 sedang

3. Penyakit parah/Gejala covid-19 berat

(TIN)

Covid-19 masih kita hadapi bersama hingga saat ini. Penyakit ini menyebabkan berbagai gejala seperti seperti demam, batuk, serta hilangnya penciuman dan perasa.Beberapa orang yang mengembangkan covid-19 mengalami penyakit ringan dengan sedikit gejala, sementara yang lain bisa menjadi sakit parah. Kira-kira gejela ringan itu seperti apa sih? Dikutip dari Healthline, gejala yang umum terjadi adalah demam , batuk, dan kelelahan.Beberapa gejala lainnya meliputi sesak napas, kehilangan bau atau rasa, sakit dan nyeri tubuh, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, gejala pencernaan, termasuk mual, muntah, atau diare.Urutan gejala dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain, tetapi kamu mungkin ingin tahu tentang gejala covid-19 mana yang paling mungkin muncul pertama kali.Sebuah studi Agustus 2020 menggunakan pemodelan matematika untuk memprediksi kemungkinan urutan gejala covid-19 tertentu.Sebanyak 55.924 data orang digunakan untuk penelitian ini dan menemukan bahwa gejala yang muncul pertama adalah demam dan dilanjutkan dengan batuk, mual atau muntah, dan diare.Dataset terpisah 1.099 orang dengan covid-19 yang dikonfirmasi kemudian digunakan dalam model. Kelompok ini dibagi menjadi dua kategori yaitu penyakit parah dan tidak parah.Tingkat keparahan covid-19 sering dibagi menjadi beberapa kategori seperti ringan, sedang, dan parah. Tapi apa sebenarnya arti istilah-istilah ini? Menurut pedoman pengobatan covid-19 yang diterbitkan oleh National Institutes of Health (NIH), mereka didefinisikan sebagai berikut:Seseorang memiliki gejala covid-19 kecuali sesak napas dan kesulitan bernapas.Seseorang mungkin mengalami penyakit pernapasan bagian bawah, seperti pneumonia. Namun, kadar oksigen darah mereka tetap 94 persen atau lebih tinggi.Seseorang memiliki kadar oksigen dalam darah yang kurang dari 94 persen, tingkat pernapasan yang tinggi, dan tanda-tanda penyakit paru-paru yang parah.Penelitian telah menemukan bahwa sekitar 81 persen orang dengan covid-19 memiliki penyakit ringan atau sedang. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kebanyakan orang dengan covid-19 ringan hingga sedang dapat pulih di rumah.Perlu diingat bahwa meskipun kamu menderita covid-19 ringan atau sedang, tetap penting untuk terus memantau gejala kamu saat sudah pulih. Meskipun kamu hanya memiliki gejala ringan, mungkin saja gejala tersebut mulai memburuk, yang mengarah ke penyakit yang lebih serius.