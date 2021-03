5 Tanda Tubuh Kamu Kebanyakan Garam

1. Kamu selalu merasa kembung

2. Kamu sering sakit kepala

3. Kamu selalu haus

4. Tekanan darahmu tinggi

5. Kamu sakit perut

(TIN)

Garam adalah bahan penyedap yang sering digunakan dalam makanan. Dengan adanya ini, kamu bisa lebih lahap menghabiskan makanan. Namun perlu diingat terlalu banyak konsumsi garam tidaklah baik untuk kesehatan.Mengutip data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh hanya membutuhkan 115 miligram sodium per hari untuk hidup sehat. Sebagai perbandingannya, 1 sendok teh garam mengandung 2000 miligram sodium.Dilansir Eating Well ada beberapa tanda yang mungkin menandakan bahwa kamu sudah makan kebanyakan garam seperti:Karena natrium memainkan peran penting dalam keseimbangan cairan , terlalu banyak natrium dapat menyebabkan tubuh kamu menahan air.Sebuah studi terbaru dari Johns Hopkins University menemukan bahwa diet tinggi sodium (mengonsumsi lebih dari 2.300 mg per hari) meningkatkan kembung sebesar 27 persen dibandingkan dengan diet rendah sodium seperti DASH Diet.Selain itu, diet tinggi natrium biasanya mencakup lebih banyak makanan olahan dan lebih sedikit makanan sehat dan kaya serat (seperti biji-bijian dan sayuran). Studi ini menemukan bahwa mengurangi asupan natrium dan menambah jumlah serat dalam makanan lagi dapat memberikan keajaiban bagi kamu yang sering kembung.Masalah ketidakseimbangan cairan ini benar-benar dapat merusak kualitas hidup kamu. Studi kedua dari Johns Hopkins (bekerja sama dengan Universitas Oxford dan Universitas Sydney) menemukan pengurangan asupan natrium tidak lebih dari 2.300 mg per hari dan meningkatkan asupan buah, sayuran, dan produk susu rendah lemak dapat secara signifikan mengurangi frekuensi sakit kepala seseorang.Jika kamu mengonsumsi banyak natrium, tubuh kamu akan memberi sinyal bahwa ia membutuhkan lebih banyak air untuk membantu menyeimbangkan semuanya. Artinya kamu akan merasa haus.Sodium bertindak seperti magnet untuk air di tubuh dan dapat menarik kelebihan cairan ke aliran darah jika ada ketidakseimbangan. Hal ini dapat merusak lapisan pembuluh darah dari waktu ke waktu, yang menciptakan pembekuan darah dan membuat kamu berisiko terkena stroke atau serangan jantung. Hati-hati saat konsumsi garam ketika kamu memliki tekanan darah tinggi.Sebuah studi tahun 2017 dari Universitas Arkanasas menemukan hubungan antara mengikuti diet tinggi garam dan peradangan perut, yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker perut.Sementara penelitian ini dilakukan pada gerbil, itu mendukung gagasan bahwa asupan garam berlebih dapat menyebabkan sakit mag dan menempatkan seseorang pada risiko kanker perut.