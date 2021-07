4 Cara Tanggapi Cerita Teman yang Dapatkan Pelecehan Seksual

1. Jangan paksa korban bercerita

(Usahakan ketika mendengar cerita tentang pelecehan seksual temanmu, kamu tidak memotong ceritanya ya. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Kamu mungkin pernah mendapati temanmu sendiri atau orang terdekatmu mengalami pelecehan seksual dan bercerita tentang trauma yang dialaminya.Perlu diketahui bahwa menanggapi cerita terkait pelecehan tidak bisa sembarangan direspons seperti cerita biasa. Komentrarmu yang tidak tepat bisa bahkan memperburuk perasaan korban.Berikut kiat-kiat membantu temanmu yang mengalami pelecehan seksual yang bisa kamu coba dari Yayasan Pulih yang merupakan expert impact partner The Body Ship Indonesia dalam kampanye "No Go Tell" saat dihubungi Medcom.id.Pertama jangan paksa korban bercerita, tetapi menunggunya siap untuk bercerita. Memaksa korban bercerita disaat ia belum siap akan memicu trauma nya. Dan orang yang masih trauma dan diminta bercerita, rasa traumanya akan sama besar ketika peristiwa itu terjadi.Kedua, ketika korban bercerita jangan dipotong jangan dinasehati, biarkan ia menyelesaikan ceritanya. Ini akan membantu korban merasa nyaman dan didengar.Selanjutnya jangan mengatakan “Kamu ngapain jalan sendirian?”, “Pakain kamu mungkin membuat pelaku terangsang”, “Make up kamu mungkin terlalu mencolok,” dan sejenisnya yang bersifat menyalahkan korban. Hal ini sungguh memperburuk keadaan. Berikan empati pada korban.Keempat, katakan bahwa kamu siap untuk membantunya. Katakan juga bahwa “kamu tidak salah, tidak ada orang yang berhak menyakitimu”, dan pernyataan-pernyataan lain yang dapat menenangkan. Ini akan memberikan rasa aman pada korban.