4 Suasana Hati Kamu Dapat Pengaruhi Kesehatan Kulit, Lho!

(Meskipun gangguan kecemasan sering dianggap sebagai masalah kesehatan mental, tetapi gangguan tersebut ternyata juga bisa memengaruhi kesehatan fisik, salah satunya menimbulkan rasa gatal di kulit. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Tentu kamu sudah tahu kalau stres bisa berdampak besar bagi kesehatan . Faktanya, tak hanya kesehatan mental dan tubuh, stres juga mampu memengaruhi kesehatan kulit, lho!“Suasana hati benar-benar memengaruhi kulit, dan kulit dapat memengaruhi suasana hati kamu,” buka dokter kulit bersertifikat, Doris Day, MD, yang berpraktik di New York City.Rutinitas perawatan kulit yang solid dapat membantu mengembangkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan menunjukkan kebaikan pada diri sendiri.Terkadang tepat saat kamu sangat membutuhkannya. Suasana hati dan emosi juga dapat berdampak besar pada kesehatan kulit. Berikut adalah 'cara jiwa' muncul di permukaan kulit kamu.Stres akan berdampak negatif bagi kulit. Hal ini disampaikan oleh Joshua Zeichner, MD, direktur penelitian kosmetik dan klinis dalam dermatologi di Rumah Sakit Mount Sinai di New York City, kepada Everyday Health.Kondisi stres ini, akan meningkatkan produksi minyak, dan menyebabkan kulit berjerawat. Satu studi kecil, misalnya, menemukan bahwa peningkatan keparahan jerawat secara signifikan terkait dengan tingkat stres yang lebih tinggi.Pun menurut National Eczema Association (NEA), kecemasan dan stres biasanya menyebabkan eksem kambuh dengan gejala seperti kulit kering, gatal, dan sensitif.Debra Jaliman, MD, dokter kulit bersertifikat di New York City, merekomendasikan seseorang untuk mencoba mengelola stres mereka agar tidak muncul di kulit. Beberapa saran favoritnya, musik yang menenangkan, mandi air hangat, atau pijatan.Beberapa orang mengopek kulit atau mencabut rambut mereka untuk mengatasi perasaan cemas. Mengopek kulit kronis adalah perilaku berulang yang berfokus pada tubuh yang terkait dengan gangguan obsesif-kompulsif, menurut Mental Health America.Anna Chacon, MD, seorang dokter kulit bersertifikat yang berbasis di Miami, mengatakan bahwa dia biasanya melihat pasien yang gelisah melakukan perilaku seperti menarik rambut atau mencabut kulit mereka. Kecemasan sesekali itu normal. Tetapi jika itu menetap dan memburuk dan mulai mengganggu fungsi sehari-hari kamu, ada baiknya mencari bantuan.Ketahuilah, menunjukkan kemarahan dengan cemberut dapat merusak kulit. Ya, cemberut yang terus-menerus menciptakan kerutan yang terukir di dahi.Seperti yang dicatat Klinik Cleveland, kontraksi otot kecil yang terjadi saat kamau mengerutkan kening atau menyipitkan mata menyebabkan munculnya garis-garis di dahi, di antara alis, dan di sekitar sudut mata. Seiring waktu, garis-garis ini menjadi lebih menonjol dan dapat menyebabkan kerutan.Kebiasaan sehari-hari seperti diet sehat dan banyak tidur meningkatkan kesehatan kulit, menurut Mayo Clinic. Tetapi orang dengan depresi mungkin mengalami kesulitan makan dengan sehat atau tidur yang cukup, tambah Sleep Foundation. Saat tidak bahagia, kamu mungkin tidak bisa tidur nyenyak, tidak makan sehat, bahkan kurang minum. Semua hal ini bisa tercermin pada kulit.