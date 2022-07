3 Berita Terpopuler Gaya: Gejala Baru Subvarian BA.5 Omicron Hingga Seputar Kesehatan Penis

1. Keringat pada Malam Hari Jadi Gejala Baru Subvarian BA.5 Omicron

Sesuai Laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) baru-baru ini mengumumkan bahwa subvarian Omikron BA.4 dan BA.5 telah menjadi dominan di AS. Menurut badan kesehatan tersebut, pasangan subvarian Omicron ini telah melampaui apa yang disebut "Omicron siluman".Dilaporkan, BA.4 dan BA.5 juga berada di balik peningkatan mendadak kasus covid di beberapa negara termasuk India.Begitu pula yang dikatakan oleh profesor Irlandia Luke O'Neill, "Kebanyakan kasus di Irlandia saat ini adalah BA.5, sama seperti di AS. Ya, BA.5 adalah varian dominan yang ada saat ini."Jadi apa yang membuat subvarian ini begitu mengkhawatirkan, bahkan jika dikatakan menyebabkan infeksi ringan. Sama seperti strain induknya, sub-garis keturunan BA.5 diyakini lebih ringan dan lebih mudah diatur daripada varian sebelumnya seperti Delta.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 17 Juli 2022:Para ahli percaya bahwa BA.5 Omicron memiliki kemampuan untuk menginfeksi kembali orang dalam beberapa minggu setelah tertular virus."Apa yang kami lihat adalah peningkatan jumlah orang yang telah terinfeksi BA.2 dan kemudian terinfeksi setelah empat minggu. Jadi mungkin enam hingga delapan minggu mereka mengembangkan infeksi kedua, dan itu hampir pasti BA.4 atau BA.5," jelas Andrew Roberston, kepala petugas kesehatan di Australia Barat, seperti yang dilansir dari Times of India.Mengingat perkembangan baru dan meningkatnya kasus covid-19, sangat penting untuk tetap waspada terhadap tanda dan gejala virus."Penyakitnya sedikit berbeda karena virusnya telah berubah. Ada beberapa kekebalan terhadapnya, dengan sel T dan sebagainya, dan campuran sistem kekebalan kamu dan virus yang sedikit berbeda mungkin menimbulkan penyakit yang sedikit berbeda di mana keringat malam menjadi ciri khasnya," ungkap Pat Kenny dari Newsstalk

Cuaca memiliki efek signifikan pada tubuh, termasuk bibir. Bahkan cuaca musim dingin dapat menyebabkan bibir pecah-pecah. Kombinasi udara dingin dan angin dingin di luar serta udara kering dan panas di dalam semuanya berkonspirasi untuk membuat bibir kering dan pecah-pecah.Melansir dari apa yang diterangkan dari laman Cleveland Clinic, bibir merupakan jenis kulit khusus yang sangat tipis dan halus. "Bibir kita mengering 10 kali lebih cepat daripada bagian kulit lainnya di wajah kita, jadi sangat penting untuk menggunakan perlindungan ekstra," jelas dokter kulit, Melissa Piliang, MD.Untungnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki bibir pecah-pecah, serta kebiasaan sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga bibir tetap halus dan sehat sepanjang hari.

Banyak kaum adam yang berpikir kalau kesehatan penis hanya terbatas pada infeksi memnular seksual (IMS) dan disfungsi ereksi (DE). Padahal, kesehatan penis jauh lebih dari itu.Ketika kebanyakan orang berpikir tentang kesehatan penis, mereka berpikir tentang infeksi menular seksual (IMS) dan disfungsi ereksi (DE). Sementara kondisi ini tentu saja dapat memengaruhi kesehatan penis.Ada banyak hal berbeda yang dapat memengaruhi kesehatan penis, termasuk praktik kebersihan, perubahan gaya hidup, dan kondisi kesehatan yang mendasarinya. Kesehatan penis jauh lebih dari itu. Melansir dari Healthline, berikut beberapa yang perlu kamu ketahui untuk menjaga penis dalam kondisi prima.