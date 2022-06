3 Berita Terpopuler Gaya: Tanda Inferiority Complex Hingga Manfaat Forest Bathing

1. Inferiority Complex: Kala Perasaan Tak Mampu 'Menyerang' Secara Berlebihan

Kita tentu pernah mengalami perasaan tidak mampu, tidak percaya diri, tidak pantas, atau insecure, terhadap sesuatu hal. Tidak ada salahnya mempunyai perasaan tidak cukup, tidak mampu, ataupun merasa kurang.Pada dasarnya itu lumrah. Bahkan itu merupakan bagian dari self awareness atau kesadaran diri supaya kita jauh lebih kenal diri sendiri dan mampu memperbaiki kekurangan agar lebih berkembang baik.Namun, bila perasaan kurang cukup mampu atau insecure terhadap diri sendiri berlebihan, sudah tentu tidak baik. Alhasil kualitas diri sendiri menjadi menurun dan semakin tidak produktkf dalam keseharian.Tanpa disadari seseorang akan menarik diri di hadapan orang lain yang membuatnya merasa 'kecil'. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 19 Juni 2022:Menjalani hidup dengan kompleks inferioritas bisa berbahaya bagi diri sendiri. Untuk itu diperlukan bebera cara untuk menangainya agar tidak berlarut-larut, seperti misalnya setiap orang itu berbeda, jadi berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain.Selain itu lakukan self care, merawat diri, hargai pencapaian diri, sekecil apapun dan latih afirmasi positif, biasakan katakan pada diri sendiri betapa berharga, cantik, dan berbakatnya kamu.Selengkapnya klik di sini Manusia, khususnya perempuan mengalami beberapa perubahan ajaib mulai dari mengandung, melahirkan, bahkan menyusui. Bahkan kejadian yang satu ini boleh dibilang tidak terpikirkan atau mungkin juga jarang terjadi. Sebut saja, jaringan payudara yang membengkak di area ketiak kamu.Ada kejadian mengejutkan yang terjadi kepada perempuan yang dalam masa menyusui bayinya. Beberapa waktu lalu, sebuah foto telah diposting di Twitter menunjukkan gambar seseorang dengan tangan terangkat, berada di atas dua benjolan besar di ketiaknya.Ternyata, benjolan itu adalah jaringan payudara yang telah membesar karena susu, dan disebut sebagai pitties.Selengkapnya klik di sini Apakah kamu suka mendengarkan suara ombak yang pecah di pantai berpasir atau menghabiskan pagi yang cerah dengan berjalan kaki ke puncak gunung yang terpencil, ada banyak kegiatan yang dapat membantu mengeksplorasi manfaat alam yang dapat dimiliki alam untuk kesehatan fisik dan mental kita.Di Jepang, ada cara khusus untuk menghubungkan asosiasi alam dan kesehatan mental, forest bathing.Menurut David dan Austin Perlmutter, rekan penulis "Brain Wash: Detox Your Mind for Clearer Thinking, Deeper Relationships, and Lasting Happiness," forest bathing mendapatkan popularitas di Jepang pada 1950-an. Juga dikenal sebagai shinrin yoku — yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "forest bathing". Ini merupakan praktik "mandi" dalam atmosfer hutan.Selengkapnya klik di sini