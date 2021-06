3 Berita Terpopuler Gaya: Varian Delta Plus Hingga Penyakit Menular Seksual yang Paling Umum

1. Varian Delta Punya Mutasi Baru yang Bernama Delta Plus, Ini Penjelasannya

2. Kabar Baik, Vaksinasi Sentuh Angka 1,3 Juta dalam Sehari

3. 5 Penyakit Menular Seksual yang Paling Umum

(TIN)

Varian covid-19 dari WHO antara lain saat ini bernama Alpha (B.1.1.7 asal Inggris), Beta (B.1.351 asal Afrika Selatan), dan Delta (B.1.617 asal India). Melalui Kemenkes dinyatakan bahwa ketiga varian ini telah ada di Indonesia sejak awal Mei 2021.Dan dilansir dari CNBC, bahwa Kementerian Kesehatan India mengatakan pada hari Rabu, 16 Juni 2021 lalu mereka menemukan bahwa telah menemukan sekitar 40 kasus varian delta plus dengan mutasi K417N.Kementerian Kesehatan India juga menyebutkan bahwha INSAGOC (konsorsium badan medis dan ilmiah India) telah menginformasikan bahwa varian delta plus memiliki tiga karakteristik yang mengkhawatirkan.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 27 Juni 2021:Kementerian Kesehatan India mengatakan pada hari Rabu, 16 Juni 2021 lalu mengatakan bahwa mereka telah menemukan sekitar 40 kasus varian delta plus dengan mutasi K417N.Kementerian Kesehatan India juga menyebutkan bahwha INSAGOC (konsorsium badan medis dan ilmiah India) telah menginformasikan bahwa varian delta plus memiliki tiga karakteristik yang mengkhawatirkan.Selengkapnya klik di sini Secercah kabar baik di tengah hiruk-pikuk pemberitaan angka covid-19 yang tinggi akhir-akhir ini, yaitu Kemenkes pecahkan rekor vaksinasi lebih dari 1 juta per hari.Pemerintah telah berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari pada Sabtu, 26 Juni 2021 lebih awal dari target yang ditetapkan Presiden yaitu mulai di bulan Juli.Selengkapnya klik di sini Istilah Penyakit Menular Seksual (PMS) digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Seseorang dapat tertular PMS dengan melakukan hubungan seks vaginal, anal, atau oral tanpa kondom dengan seseorang yang menderita PMS.Selengkapnya klik di sini