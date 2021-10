3 Berita Terpopuler Gaya: Tidur tanpa Celana Dalam Hingga Sejarah Batik di Indonesia

1. Coba deh, Ini 8 Manfaat Tidur tanpa Celana Dalam

Tidur merupakan bentuk istirahat yang tak bisa ditawar kuantitas serta kualitasnya menjadi lebih sedikit. Ini karena dilansir dari berbagai sumber, tidur diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita.Jam tidur yang kurang diduga meningkatkan risiko penyakit ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, hormon stres naik, dan diabetes.Dan salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tidur yang sehat adalah dengan mengupayakan agar organ intim kamu tetap sehat. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa tidur tanpa pakaian dalam terhindar dari infeksi jamur dan perkembangan bakteri di organ intim baik wanita maupun pria.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 2 Oktober 2021:Sejumlah orang memilih tidur tanpa menggunakan celana dalam. Mungkin sebagian besar orang menganggap hal tersebut aneh. Tapi ternyata, ada beragam manfaat ketika kamu tidur tanpa celana dalam.Dilansir dari The-benefits, ada beberapa hal dijabarkan dari menfaat tidur tanpa menggunakan celana dalam.Selengkapnya klik di sini Ada suatu masa ketika kamu mencari surga terbaik di Pulau Dewata dengan wisata berbalut kemewahan yang tiada tandingannya. The Samaya Seminyak adalah tempat ideal bagi kamu atau siapapun yang merindukan liburan tropis dan menginginkan eksklusivitas tingkat tinggi.Terinspirasi oleh kata yang diambil dari Bahasa Sansekerta, 'Samaya' berarti 'bersama-sama' atau 'saya bersamamu'. The Samaya Seminyak baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai 'Leading Beach Resort of Asia' dan 'Leading Resort of Indonesia' dari World Travel Awards, dan juga sebagai 'The Leading Beach Resort of Asia' dari The World Luxury Hotel Awards.Selengkapnya klik di sini Batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang ke kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah, setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX.Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu.Selengkapnya klik di sini