3 Berita Terpopuler Gaya: Kandungan Air Kelapa Hingga 5 Pulau Eksotis di Indonesia

Kelapa hijau dan air kelapa muda jadi naik daun. Sudah langka, harganya juga selangit. Masih ingat kita awalnya dibanderol hanya sekitar Rp15 ribu saja per butir, kali ini harganya bisa melejit hingga Rp50 ribu.Terkait fenomena air kelapa yang dianggap mampu membantu pemulihan pasien covid-19, dr. Juwalita Surapsari, M.Gizi, Sp.GK, dokter spesialis gizi klinis RS Pondok Indah memaparkan soal kandungan yang ada di dalam air kelapa.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 11 Juli 2021:Dalam artikel Manisha DebMandal dari KPC Medical College and Hospital, Kolkata India dan Shyamapada Mandal dari Department of Zoology, Gurudas College Kolkata India, menyebutkan bahwa air kelapa memiliki kandungan asam amino bebas, L-arginine yang dapat mengurangi radikal bebas, dan mengandung vitamin C yang mengurangi peroksidasi lipid.Selengkapnya klik di sini Triptofan merupakan sejenis asam amino, yang ditemukan dalam makanan seperti salmon, lentil, dan kalkun. Zat ini dikenal dapat meningkatkan hormon relaksasi tubuh, seperti serotonin dan melatonin, yang menyebabkan perasaan mengantuk setelah mengonsumsinya.Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat triptofan yang lebih tinggi berpotensi membantu memerangi peradangan.Selengkapnya klik di sini Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan berbagai pulau yang cantik dan eksotis bisa dengan mudah kamu temukan di berbagai tempat di Indonesia.Pemandangan yang disuguhkan pun sangat indah, yang bisa menjadi salah satu destinasi tujuan berlibur. Berikut ini adalah pulau-pulau eksotis yang ada di Indonesia.Selengkapnya klik di sini