Seberapa Berbahaya Covid-19 Varian Delta Plus?

Apa saja yang sudah diketahui mengenai varian ini?

(Dilansir dari National Geographic, varian Delta Plus mulai muncul di database global setelah pertengahan Maret. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Tindakan pencegahan apa yang harus diambil?

Varian baru dari virus korona semakin berkembang, dan saat ini terdapat varian baru yaitu varian Delta Plus. Para peneliti masih menyelidiki seberapa berbahaya varian tersebut, dibandingkan saudaranya yaitu varian Delta.Diketahui, varian Delta saat ini merupakan varian yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia.Dikutip dari National Geographic, varian Delta Plus mulai muncul di database global setelah pertengahan Maret, dan pada 26 April kasus ditemukan di Inggris. Meskipun varian ini masih belum umum, Kementerian Kesehatan India menetapkan Delta Plus sebagai Variant of Concern (VOC) pada 22 Juni.Ditetapkannya varian Delta Plus sebagai VOC dengan alasan peningkatan transmisibilitas, kemampuan untuk mengikat lebih kuat pada reseptor pada sel paru-paru, dan potensi untuk menghindari respons antibodi.Delta Plus berbeda dari Delta karena mutasi ekstra (K417N) terletak di spike protein, yang menutupi permukaan virus SARS-CoV-2.Posisi K417 berada dalam wilayah spike protein yang berinteraksi dengan protein reseptor ACE2 dan memungkinkan virus menginfeksi sel. Termasuk yang ada di paru-paru, jantung, ginjal, dan usus.Studi menunjukkan bahwa mutasi di lokasi K417 membantu varian Beta menghindari antibodi, sehingga dapat berarti Delta Plus dapat menghindari vaksin dan antibodi lebih baik daripada Delta.Kini setidaknya ada dua versi varian Delta Plus yang perlahan menyebar ke seluruh dunia. Varian telah terdeteksi di Kanada, Jerman, Rusia, Swiss, Polandia, Portugal, Nepal, Jepang, Inggris, dan AS.Versi yang lebih umum secara internasional disebut "AY.1", sedangkan "AY.2" sebagian besar diperuntukkan untuk kejadian di Amerika Serikat. Delta Plus sudah terdeteksi 150 kasus di Amerika Serikat.Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa mutasi K417N dapat melemahkan Delta Plus dan membuatnya tidak terlalu berbahaya dibandingkan Delta.“Mutasi pada 417 telah sering terlihat pada B.1.1.7, dan tidak terjadi sama sekali, jadi saya sarankan kita melihat perluasan varian ini,” kata Ravindra Gupta, seorang ahli imunologi dan spesialis penyakit menular di University of Cambridge.Saat ini vaksin yang ada masih efektif terhadap Delta Plus karena setengah dari kasus di Inggris terjadi di antara orang yang tidak divaksinasi.Dan hanya sedikit terjadi di antara mereka yang divaksinasi lengkap. Sampai saat dari data tersebut ini tidak satu pun kasus dari pasien Delta Plus meninggal.