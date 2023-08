Cadaver Training Tingkatkan Kemampuan Dokter Dermatologist dalam Cadaver Training ke Korea

Berbagai acara dalam Cadaver training goes to Korea

(Cadaver training adalah pelatihan yang dihadirkan oleh Pyfaesthetic guna meningkatkan kompetensi para dermatologist serta GP aesthetic. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Peningkatan kompetensi dokter kecantikan dalam dunia dermatologi terus berkembang. Ini disadari oleh Pyfaesthetic yang merupakan sebuah bisnis unit dari PT Pyridam Farma Tbk, yang kembali mengadakan program Cadaver Training “Pyfaesthetic goes to Korea “ yang keempat kalinya pada bulan Juli 2023.Dalam program cadaver ini, Pyfaesthetic juga mengajak dokter dermatologist dan aesthetic untuk belajar serta meningkatkan kompetensi di dunia kecantikan.Cadaver training adalah pelatihan yang dihadirkan oleh Pyfaesthetic guna meningkatkan kompetensi para dermatologist serta GP aesthetic terkait penggunaan filler , botulinum toxin and thread lift mulai dari basic anatomy hingga pengaplikasiannya.Wila Lesthia Kharisma selaku Product Manager Pyfaesthetic menyatakan, “Kami tidak hanya berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk inovasi namun juga berkomitmen untuk menyediakan pelatihan bagi dokter dermatologist dan aesthetic guna kemajuan dunia estetika di Indonesia.”"Selain itu, Pyfaesthetic juga berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan Bapak/Ibu/Dokter seraya meningkatkan kualitas pelayanan kami," tambah Wila.Cadaver training goes to Korea dilakukan selama empat hari. Pada hari pertama, dokter-dokter dermatologist diajak untuk melakukan tour di salah satu klinik kecantikan yakni V-clinic. Pada tour V-clinic, dokter-dokter diperlihatkan alat serta treatment yang umumnya dilakukan di Korea.Pada hari kedua dan ketiga, dokter-dokter dermatologist diajak untuk mengunjungi filler factory guna melihat proses pembuatan filler hingga tahap pengemasan dan distribusi.Dokter-dokter dermatologist juga diajarkan secara teoritis terkait anatomi tubuh, lapisan-lapisan kulit manusia, serta penggunaan dan pengaplikasian filler, botulinum toxin and thread lift yang benar.Setelah para dokter dermatologist belajar teoritis, di hari terakhir ini para dokter diajak untuk melakukan pengaplikasian langsung ke cadaver. Para dokter dermatologist ini diajak untuk melakukan treatment berupa pengaplikasian filler, botulinum toxin and thread lift secara mandiri kepada cadaver.Pelatihan cadaver ini telah diikuti oleh beberapa praktisi aesthetic nasional di antaranya dr. Ilfa Najmi Arifa, dr. Hardjono S . M.Biomed (AAM), dan dr. Anita.Menurut dr. Ilfa, pelatihan cadaver training yang diselenggarakan oleh Pyfaesthetic pada batch empat ini sangat baik dan memuaskan, mulai dari akomodasi hingga materi pembelajaran yang sangat menyeluruh serta trainer yang sangat humble dan profesional.“Mengikuti pelatihan cadaver ini, tidak hanya menambah ilmu namun juga teman baru yang sangat asik dan seru,” ungkap dr. Ilfa Najmi Arifa.Dr. Hardjono S. M.Biomed (AAM) sebagai salah satu peserta cadaver training batch empat juga menyatakan bahwa akomodasi hingga materi yang diberikan selama pelatihan sangat menyeluruh, komplet, dan memuaskan.“Cadaver workshop kemarin cukup memuaskan, karena kami memperoleh berbagai wawasan baru untuk teknik Botox - Filler - Thread Lift dari dokter profesional di bidang estetik korea serta cadaver yang digunakan pada saat sesi cadaver sangat bagus. Kami bisa melihat tiap layer yang ada selama proses diseksi cadaver," beber dr. Hardjono."Di mana kami melakukan aplikasi teknik filler dan thread lift langsung di cadaver, didampingi oleh dokter profesional korea serta di nilai langsung hasil workshop yang kami lakukan di cadaver melalui proses diseksi,” ungkap dr. Hardjono.Selain itu, dr. Anita sebagai salah satu peserta juga menambahkan bahwa, cadaver class yang diikutinya membuka insight baru baginya dalam menjalankan praktik estetik. Saat training, Cadaver yang disediakan juga fresh dan trainer menyampaikan materi dalam bahasa inggris, sehingga jelas dan mudah dipahami.“Selain materi yang menarik, pelayanan dari hotel hingga makanan sangat luar biasa. Saya sangat tidak sabar membagikan perjalanan selanjutnya bersama Pyfaesthetic,” pungkas dr. Anita.