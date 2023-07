Sebelum Dimasak dan Dimakan, Berikut 8 Tips Membersihkan Buah dan Sayur

Metode pembersihan produk terbaik

(Sebelum dikonsumsi ada sebaiknya mencuci buah dan sayur terlebih dahulu karena keduanya rentan terkontaminasi berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Cara mencuci dengan air

1. Cuci tangan selama 20 detik dengan air hangat dan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan produk segar 2. Mulailah dengan memotong area produk segar yang memar atau tampak busuk 3. Bilas produk sebelum mengupasnya, agar kotoran dan bakteri tidak berpindah dari pisau ke buah atau sayuran 4. Gosok produk dengan lembut sambil menahannya di bawah air mengalir, tidak perlu menggunakan sabun atau pencuci produk 5. Gunakan sikat sayur yang bersih untuk menggosok produk keras, seperti melon dan mentimun 6. Keringkan produk dengan kain bersih atau tisu untuk mengurangi bakteri yang mungkin ada 7. Buang daun terluar dari kepala selada atau kubis 8. Jika mencuci buah atau sayuran yang akan dikupas, seperti jeruk, cucilah sebelum mengupasnya untuk mencegah bakteri permukaan masuk ke dalam daging

Buah dan sayuran segar adalah cara sehat untuk memasukkan vitamin , mineral, serat , dan antioksidan ke dalam makanan kita. Sebelum makan buah dan sayuran segar, sudah lama disarankan untuk membilasnya dengan air untuk menghilangkan residu yang tidak diinginkan dari permukaannya.Glenda Lewis, seorang ahli penyakit bawaan makanan dengan Food and Drug Administration, mengatakan produk segar dapat terkontaminasi dalam banyak cara.Selama fase pertumbuhan, produk mungkin terkontaminasi oleh hewan, zat berbahaya di tanah atau air, dan kebersihan yang buruk di kalangan pekerja. Setelah produk dipanen, produk melewati banyak tangan, meningkatkan risiko kontaminasi.Mencuci buah dan sayuran dengan air telah menjadi metode pencucian dari dulu. Namun, semenjak pandemi melanda, banyak orang yang bertanya, apakah cara itu cukup?Melansir dari laman Healthline, beberapa orang menganjurkan penggunaan sabun, cuka, jus lemon, atau bahkan pembersih komersial seperti pemutih sebagai tindakan tambahan.Namun, pakar kesehatan dan keamanan pangan, termasuk Food and Drug Administration (FDA) dan Centers for Disease Control (CDC), sangat mengimbau konsumen untuk tidak mengikuti saran ini dan tetap menggunakan air keran biasa.Mencuci buah dan sayuran segar dengan air dingin sebelum memakannya adalah praktik yang baik untuk kesehatan, kebersihan, dan keamanan makanan. Mencuci buah dan sayuran sebelum menyimpannya dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan bakteri. Selain itu, ikuti rekomendasi dari laman FDA ini:Lewis mengatakan kita harus menyimpan produk yang mudah rusak di lemari es pada atau di bawah suhu 40 derajat. Dan pastikan semua peralatan, bak cuci, dan permukaan yang digunakan untuk menyiapkan mencuci juga dibersihkan secara menyeluruh terlebih dulu.