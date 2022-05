3 Berita Terpopuler Gaya: Makanan Antipenuaan untuk Usia 40-an Hingga Urutan Gejala Cacar Monyet

1. 6 Makanan Antipenuaan untuk Dukung Tubuh di Usia 40-an

2. Inilah 5 Kesalahan Umum Memakai Tabir Surya

3. Urutan yang Muncul Lebih Dulu pada Gejala Cacar Monyet

(TIN)

Kulit cantik dan bercahaya dimulai dari cara kita makan, tetapi makanan antipenuaan ini juga dapat membantu lebih dari itu.Ketika kita mengemas makanan dengan makanan yang kaya akan antioksidan, lemak sehat, air, dan nutrisi penting, tubuh kita akan menunjukkan penghargaannya melalui organ terbesarnya, kulit.Selain losion, krim, masker, dan serum, masih ada hal utama yang diperlukan kulit. Seperti dinukil dari Healthline, para peneliti bahkan menyimpulkan bahwa makan buah-buahan dan sayuran adalah cara paling aman dan paling sehat untuk memerangi kulit kusam serta garis-garis halus.Berikut buah dan sayuran yang merupakan makanan anti-tua yang menyehatkan tubuh agar bercahaya dari dalam. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 30 Mei 2022:Pepaya kaya akan berbagai antioksidan, vitamin, dan mineral yang dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit dan meminimalkan munculnya garis-garis halus dan kerutan.Berbagai macam antioksidan dalam pepaya membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas dan dapat menunda tanda-tanda penuaan.Pepaya juga mengandung enzim yang disebut papain, yang memberikan manfaat anti-penuaan tambahan dengan bekerja sebagai salah satu agen anti-inflamasi terbaik dari alam.Selengkapnya klik di sini Tabir surya merupakan alat penting dalam mencegah kerusakan akibat sinar matahari, terlebih bagi mereka yang sering beraktivitas di ruang terbuka. Tetapi penggunaan yang tidak tepat justru dapat mengurangi efektivitas tabir surya.Bahkan, menurut riset yang dimuat di Journal of the American Academy of Dermatology, kesalahan dalam memakai sunscreen tidak hanya membuat kulit tidak terlindungi tapi bisa juga menimbulkan risiko kanker kulit karena paparan ultraviolet dari matahari.Dan ternyata, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat menggunakan tabir surya.Selengkapnya klik di sini Kondisi langka yang disebut monkeypox atau cacar monyet telah dikonfirmasi di Amerika Serikat dan Eropa, dengan lebih banyak kasus yang dicurigai di seluruh dunia.Meski baru berkisar 200 kasus yang dikonfirmasi, para ahli kesehatan mulai menyelidiki penyebaran dan apa artinya ini bagi masyarakat.Monkeypox merupakan virus yang berasal dari hewan di Afrika Barat dan Tengah. Meskipun biasanya terbatas pada hewan, seperti yang telah ditunjukkan oleh wabah sebelumnya, penyakit ini juga dapat menular ke manusia.“Ini adalah virus yang termasuk dalam kelompok yang sama dengan virus cacar; namun, ini adalah bentuk yang jauh lebih ringan dan tidak terlalu mematikan,” kata Dr William Schaffner, ahli penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center di Tennessee.Selengkapnya klik di sini