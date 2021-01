6 Fakta terkait Mobile Lab PCR Test Covid-19

Penampakan Mobile Lab PCR Test Covid-19. (Foto: Dok. HI)

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan NAMA Foundation, Agile Innovation Labs (Ai-Labs), dan Human Initiative akhirnya meluncurkan Mobile Lab PCR Test Covid-19. Tiga unit telah disediakan demi menambah fasilitas laboratorium berstandar BSL-2 di DKI Jakarta.



Berikut beberapa fakta terkait Mobile Lab PCR Test Covid-19 seperti dilansir Human Initiative:

1. Laboratorium berjalan

Mobile Lab PCR Test Covid-19 BSL-2 ini merupakan laboratorium kesehatan bergerak yang dilengkapi dengan peralatan Polymerase Chain Reaction (PCR).



Selain itu memiliki standar BLS-2. Dalam artian dapat mengecek apakah seseorang telah terinfeksi virus Covid-19 dengan membutuhkan waktu 4 jam/sampel pasien. Sehingga atau hasil pengecekan dapat diketahui oleh pasien paling lama 1x24 jam, dengan jumlah sampel yang diperiksa saat ini 100 sampel untuk setiap mobile lab dan secara bertahap sampai dengan 200 sampel per hari untuk setiap Mobile Lab.

2. Sesuai dengan Keputusan Kemenkes RI

Mobile Lab PCR Test Covid-19 BSL-2 ini juga telah di-asessment oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, bersama organisasi profesi yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, dan Kedokteran Indonesia (PDS PatKLIn). Sesuai pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9847 tahun 2020 tentang Jejaring laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID-19).

3. Mengerjakan sampel swab dari 3 RSUD

Nantinya, Mobile Lab PCR Test Covid-19 BSL-2 ini akan mengerjakan sampel swab dari RSUD Tanah Abang, Puskesmas Tanah Abang dan sekitarnya, RSUD Koja, Puskesmas Koja dan sekitarnya, hingga RSUD Budi Asih, Puskesmas Kramat Jati dan sekitarnya.

4. Laboratorium satelit Labkesda

Mobile Lab PCR Test Covid-19 BSL-2 ini menjadi laboratorium satelit Labkesda. Sehingga hasil pemeriksaan sampel yang dikerjakan akan dilaporkan kepada Labkesda, dan pelaporan pada sistem new all record (NAR) juga akan menggunakan code akun dari Labkesda.

5. Pemantapan mutu eksternal

Setelah operasional, maka Mobile Lab PCR Test Covid-19 BSL-2 ini akan melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dikirimkan kepada badan litbangkes kemenkes RI dengan mengirimkan sebanyak 20 sampel spesimen positif dan 10 sampel spesimen negatif, sesuai regulasi yang berlaku.

6. Keperluan medis lainnya

Manfaat dari ketersediaan 3 buah Mobile Lab BSL-2 akan menambah fasilitas laboratorium BSL-2 di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga menjawab kebutuhan masyarakat akan test swab PCR.



Dengan fasilitas ini, kapasitas tes di Provinsi DKI Jakarta juga akan meningkat. Sekaligus menjadi fasilitas untuk pelacakan kontak erat (trace). Adanya Mobile Laboratorium ini juga akan sangat berguna untuk keperluan medis lainnya, seperti riset biologi, pengujian klinis, dan bahkan analisis untuk epidemik Hi-Risk virus seperti A-H1N1 Swine Flu, H5N1 AVIAN Flu/Bird Flu, FMD, TB, Salmonella dan lainnya.

(FIR)