Top 3 Berita Gaya: Kehadiran Mikroplastik hingga Ide Panel Kekinian

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait dengan ancaman mikroplastik untuk lingkungan dan kesehatan. Kemudian ada 5 ide panel kekinian untuk dinding yang berkarakter, hingga platform fesyen ibu dan bayi untuk pakaian yang nyaman dan stylish.Indonesia sudah dikenal dunia sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang paling banyak diminati oleh wisatawan mancanegara. Kekayaan laut inilah yang menarik minat para penggiat wisata bahari, khususnya para penyelam untuk datang ke Indonesia dan menjelajahi alam bawah laut Indonesia.Selengkapnya klik di sini Dekorasi dinding tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tapi itu juga bisa membuat suasana ruangan menjadi hidup. Pemilihan tema dan warna yang pas dapat mengurangi kesan kosong yang ada di ruangan.Selengkapnya klik di sini Hasil survei Digital Mom and Baby Shopper Profile in Indonesia yang dilakukan Indonesia EcommerceIQ 2018 menyebutkan bahwa 57 persen wanita membeli produk ibu dan bayi sebulan sekali, dengan pengeluaran sekitar Rp500 ribu per transaksi online.Selengkapnya klik di sini