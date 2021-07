5 Makanan dan Minuman yang dapat Membuat Mood Lebih Baik

1. Telur

2. Alpukat

3. Sayuran hijau

4. Buah-buahan segar

5. Kopi

: Ketika sedang merasakan perubahan mood (suasana hati), kamu mungkin ingin mengonsumsi makan- makanan manis seperti cokelat, es krim, atau permen. Dan ternyata, memang ada beberapa makanan yang dapat membantu menyeimbangkan perubahan mood Menurut Haley Hughes, seorang ahli diet terdaftar dan pengajar diabetes bersertifikat, menyebutkan bahwa beberapa makanan ini bisa meningkatkan mood:"Telur dapat memberikan tambahan vitamin B12, yang tidak hanya membantu memelihara sel syaraf tetapi juga membantu menyeimbangkan perubahaan mood dalam tubuh," ujar seorang ahli diet terdaftar, Keri Glassman.Telur juga kaya akan kandungan kolin yang menunjang nuerotransmitter dalam tubuh. Neurotransmitter berguna untuk otak dan fungsi memori.Sama dengan ikan, sarden, flaxseed, daging-dagingan dan kacang, Hughes mengatakan bahwa alpukat juga menjaga suasana hati menjadi konsisten, karena kaya akan lemak sehat dan asam lemak omega-3.Menurut Hughes, sayuran hijau dapat membantu meningkatkan kandungan folat, yang merupakan vitamin penting bagi tubuh. Suatu studi yang dipublikasikan di Journal of Psychopharmacology, menunjukkan bahwa kadar folat yang rendah mungkin berhubungan dengan depresi, dan bahwa mengonsumsi asam folat dapat sangat meningkatkan mood.Menurut Glassman, makanan yang mengandung vitamin C telah terbukti mengurangi stres. Sebuah studi yang diterbitkan di Pakistan Journal of Biological Sciences, menunjukkan bahwa suplemen vitamin C memiliki sifat terapeutik yang penting untuk mengurangi kecemasan.Menurut Hughes, mengonsumsi kafein dapat meningkatkan kandungan dopamin dalam tubuhmu, yang merupakan neurotransmitter di otak yang memengaruhi respons tubuh terhadap kesenangan dan rasa bahagia.Kopi juga dapat mengurangi rasa tidak bahagia, menurut JAMA Internal Medicine. Namun pastikan untuk tidak mengonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan.