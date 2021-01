Manfaat Pakai Serum Vitamin C untuk Kulit

Menghidrasi

Mencerahkan

Membantu mengurangi kemerahan dan meratakan warna kulit kamu

Membantu memudarkan hiperpigmentasi

Meningkatkan produksi kolagen

Untuk kamu yang mau merawat kulit, kamu perlu untuk mempertimbangkan untuk menggunakan vitamin C. Vitamin yang satu ini sering menjadi andalan orang-orang untuk perawatan kulit nya.Beberapa manfaat pakai serum vitamin C antara lain:Magnesium ascorbyl phosphate, salah satu turunan vitamin C utama yang digunakan dalam perawatan kulit, telah terbukti memiliki efek melembabkan pada kulit. Ini mengurangi kehilangan air transepidermal, memungkinkan kulit kamu untuk mempertahankan kelembaban dengan lebih baik.Vitamin C dapat membantu memudarkan pigmentasi (selengkapnya di bawah ini!) Dan menghaluskan permukaan kulit untuk mengurangi kusam. Ini membuat kulit tampak bercahaya muda.Vitamin C juga telah terbukti untuk mengobati berbagai macam kondisi peradangan kulit. Tak hanya itu, vitamin ini juga mampu meminimalkan kemerahan sehingga dapat membuat kulit tampak lebih rata.Hiperpigmentasi termasuk bintik matahari, bintik penuaan, dan melasma terjadi saat melanin diproduksi berlebihan di area kulit tertentu. Itu juga bisa terjadi di area di mana jerawat telah sembuh. Aplikasi vitamin C telah terbukti menghambat produksi melanin. Ini dapat membantu memudarkan bintik hitam dan membuat warna kulit lebih merata.Kolagen adalah protein alami yang habis seiring waktu. Tingkat kolagen yang lebih rendah dapat menyebabkan garis-garis halus dan kerutan. Vitamin C terkenal untuk meningkatkan produksi kolagen.