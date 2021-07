Pentingnya Mempercepat Proses Test Swab saat Kasus Covid-19 Meningkat

Ilustrasi test covid-19 (Foto: instagram)

Jakarta: Kasus baru covid-19 belakangan ini terus meningkat. Kejadian ini mau tidak mau membuat minat masyarakat untuk melakukan test swab turut melonjak.



Melakukan test swab menjadi penting setelah pemerintah mewajibkan para calon penumpang pesawat terbang mengantongi hasil PCR Swab Test negatif. Pemerintah juga semakin memperketat dengan menambah sejumlah aturan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.



Cara itu dibuat untuk menghindari terjadinya pemalsuan surat hasil test swab. Untuk memperkecil terjadinya pemalsuan surat hasil test swab, Kementerian Kesehatan Indonesia mengumumkan bahwa hanya ada 742 lab resmi di Indonesia yang terafiliasi dan diakui labnya dalam mengeluarkan hasil swab test. Salah satunya, Bumame Farmasi.



"Hasil dari swab test yang dikeluarkan oleh Lab Bumame Farmasi bisa digunakan sebagai syarat penerbangan yang nantinya data dari hasil pemeriksaan tersebut akan dimasukkan dalam data New All Record (NAR) dan terhubung ke aplikasi Pedulilindungi," kata James Wihardja, Direktur Utama Bumame Farmasi.



Untuk semakin mempermudah test swab di tengah lonjakan kasus covid-19, James melengkapi pilihan Swab Test drive thru atau walk-in di setiap cabangnya. Bahkan, dua cabang ada yang melayani secara 24 jam untuk PCR Swab Test dan Swab Antigen.



Banyak tempat yang masih mewajibkan masyarakat untuk menunggu dan mengambil hasilnya dalam bentuk hardcopy. Hal itu, kata James, akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan hasil tersebut untuk penerbangan maupun perjalanan darat seperti kereta api.



"Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bumame Farmasi berkomitmen memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan PCR Swab Test maupun Swab Antigen dengan langsung mengirimkan softcopy hasil Swab Test dari lab melalui nomor Whatsapp yang sudah didaftarkan. Semudah itu, layaknya memesan makanan secara online," jelas James.



Menurutnya, kemudahan prosedur itu juga terintegrasi dan dapat dilakukan secara online. Sehingga, masyarakat dapat menerima hasil tes dalam waktu 30 menit untuk Swab Antigen dan 10 dan 16 jam untuk PCR Swab Test.



"Kami juga berusaha memaksimalkan solusi agar masyarakat melakukan registrasi dan pembayaran online sebelum datang ke 17 lokasi Bumame Farmasi terdekat, sehingga mempermudah proses Swab Test dan penerimaan hasil baik melalui hardcopy maupun softcopy," tutupnya.





(ELG)