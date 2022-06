3 Berita Terpopuler Gaya: Covid-19 dan Pengaruh pada Organ Lain Hingga Virus Heartland

1. Waspada, Covid-19 Bisa Pengaruhi 4 Organ Tubuh Ini

Orang mungkin sudah banyak mengetahui kalau penyakit pernapasan bisa dijadikan sebagai deteksi dini untuk gejala covid-19. Padahal, bisa saja ada gejala lain yang lebih parah dalam memengaruhi tubuh.Bahkan dalam dua tahun ini virus ini dapat memengaruhi paru-paru, jantung, ginjal, sistem pencernaan, dan bahkan otak kita.Dalam artikel "Covid can affect these 4 body organs severely. Check symptoms for early detection" via Live Mint disebutkan, terkadang efeknya bisa bertahan selama bertahun-tahun.Tentang mengapa penyakit ini menunjukkan berbagai gejala, para ahli telah menunjukkan bahwa virus membutuhkan jenis sel reseptor khusus untuk masuk ke dalam tubuh, sehingga menyerang organ yang memiliki reseptor. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 12 Juni 2022:Coronavirus biasanya menginfeksi tubuh manusia melalui saluran pernapasan sehingga efeknya pada paru-paru terlihat jelas. Karena reaksi imunologis, banyak kotoran dan cairan terakumulasi di paru-paru.Jadi, jika pasien terkena infeksi parah, dinding dan lapisan kantung udara di paru-paru akan terpengaruh. Gejala yang ditimbulkan, produksi sputum berlebihan, batuk, dada sesak dan sulit bernapas.Selengkapnya klik di sini Ada penelitian yang secara konsisten mengatakan bahwa mendengarkan musik saat mengerjakan sesuatu akan mengurangu efisiensi, akurasi, dan kualitas dari apa yang sedang dilakukan.Faktanya, bila dipertanyakan secara individu, apakah musik itu mengganggu saat bekerja atau tidak, itu akan sulit menjawabnya. Pada prinsipnya, melansir dari Psychology Today, musik memiliki tiga efek penting.Selengkapnya klik di sini Pada tahun 2009, Dr Scott Folk merawat dua pasien di Missouri barat yang jatuh sakit setelah digigit kutu. Sebagian besar penyakit yang ditularkan melalui kutu, dari penyakit Lyme hingga demam berbintik Rocky Mountain, memiliki gejala mirip flu yang serupa pada permulaannya.Para pasien di Missouri mengalami kedinginan, demam, dan sakit kepala, Folk menjelaskan dalam sebuah wawancara radio dengan afiliasi NPR, KCUR.Dokter mengira mereka menderita ehrlichiosis, infeksi bakteri yang disebarkan oleh spesies kutu yang umum di daerah tersebut. Tetapi pasien tidak menjadi lebih baik setelah minum antibiotik.Selengkapnya klik di sini