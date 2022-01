Kenali Tanda Varian Omicron untuk Pencegahan Penularan

(REN)

Jakarta: Peningkatan penularan virus Corona varian Omicron semakin tinggi terjadi di dunia. Mengenali tanda varian Omicron untuk pencegahan penularan menjadi sangat penting.Pasalnya, menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), varian Omicron cepat menular. Termasuk kemampuan virus untuk menyebabkan suatu penyakit."Varian Omicron menjadi VOC (Varian of Concern) karena sifatnya yang sangat menular, dan ada kemungkinan penurunan efektivitas alat diagnostik dan vaksin yang ada sekarang," kata dr. Nalurita Ng. Sp. PK., Siloam Hospital Semarang, lewat live Instagram, Jumat 7 Januari 2022.Selain menular dengan cepat, Omicron dapat menginfeksi kembali penyintas atau yang sudah mendapatkan dosis vaksin. Meskipun hingga saat ini, resiko rawat inap, gejala berat, bahkan kematian akibat Omicron tergolong rendah."Namun hendaknya kita tetap waspada karena semakin banyak yang kena, semakin tinggi risiko kelompok rentan (lansia, anak-anak dan komorbid) untuk terkena. Meningkatkan angka keterisian rumah sakit, rumah sakit penuh, lama-lama yang butuh penanganan bisa tidak tertangani," terangya.Pemeriksaan paling ideal untuk mendeteksi infeksi virus Corona termasuk varian Omicron saat ini dapat dilakukan dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction). Metode Swab test atau usap digunakan untuk mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan.Sementara itu, penelitian menjelaskan varian Omicron lebih dominan di daerah Bronchus (percabangan saluran udara). Tidak seperti varian Delta yang lebih dominan di parenkim paru.Mengacu hal itu, bisa diindikasikan jika varian ini akan keluar menyebar hanya dengan batuk saja. Dan masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Varian of Concern ini tidak berbahaya.Masyarakat diimbau agar memperhatikan MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), yaitu kumpulan sindrom akibat Covid-19 pada anak-anak. Angka kejadian memang sedikit, tetapi berisiko fatal sampai kematian.Ia mengingatkan masyarakat agar bijak memilih informasi sesuai sumber yang jelas keakuratannya. Termasuk secara kontinyu menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi, dan pola hidup sehat."Ada banyak informasi tentang pengembangan virus yang beredar. Misalnya virus Flurona yang bukan varian baru dari Corona dan sebenarnya adalah 'ko-infeksi' satu sama lainnya. Sedangkan 'Delmicron' sendiri juga belum dapat disebut Varian Of Concern menurut para ahli WHO," pungkas Nalurita.