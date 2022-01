6 Makanan Terbaik Dikonsumsi Saat Gejala Omicron Menyerang

Yoghurt

Minuman berprotein

Es krim

Minuman dengan elektrolit

Sup dan kaldu

Sayuran silangan

Varian Omicron menyebabkan angka covid-19 meroket dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Omicron sekarang menyumbang hingga 95 persen dari kasus covid-19, dan jumlah kasus terus meningkat setiap hari.Bila beberapa gejala Omicron muncul dan akhirnya menyerang, tentu akan sulit menentukan jenis makanan yang harus dimakan. Apalagi jika selera makan hilang sama sekali."Orang yang terkena kondisi ini atau orang yang terkena Omicron Delta , atau Influenza, sebenarnya tidak memiliki selera makan yang besar," tandas Robert G. Lahita MD, Ph.D., Direktur Institut Penyakit Autoimun dan Rematik di Saint Joseph Health kepada Eat This, Not That."Dengan Omicron tenggorokan terasa sangat sakit, seolah-olah menderita radang tenggorokan. Dengan sakit tenggorokan yang parah, tubuh tidak merasa lapar," tambah Dokter yang akrab disapa Dr Bob.Untuk itu, Dr Bob berbagi beberapa tips tentang makanan apa yang bisa dikonsumsi agar tubuh mendapat nutrisi yang dibutuhkan kala Omicron menyerang.Lembut, dingin, terasa enak di tenggorokan, dan dikemas dengan protein untuk membuat kenyang. Ya, yoghurt menjadi salah satu makanan yang bisa dikonsumsi saat terkena Omicron."Potong kecil-kecil beberapa pisang untuk potasium, dan campurkan dengan yoghurt. Karena akan sangat sulit bagi penderita Omicron untuk menelannya," saran Dr Bob.Milkshake vanila, milkshake cokelat, apa pun yang mudah diminum sangat penting. Karena kebanyakan pasien yang pernah menderita Omicron lebih membutuhkan makanan ringan.Dan, minuman protein shake lebih ringan di perut dibandingkan dengan smoothie. Dengan begitu, setidaknya tubuh akan mendapat beberapa zat yang dibutuhkan sebagai nutrisi.Mungkin terdengar tidak biasa, tetapi ia mengatakan bahwa es krim sebenarnya bisa menjadi pengisi perut yang mudah turun ketika sedang sakit tenggorokan yang parah.Bila tidak menderita diabetes, es krim akan memberi glukosa dan juga protein. Jadi setidaknya bisa menjaga berat badan. Menurutnya, banyak orang yang menderita Omicron atau Delta kadang-kadang kehilangan 10 hingga 15 kilogram, dan itu masalah besar."Cairan itu penting!" tegas Dr Bob. Usahakan selalu memastikan tubuh tidak kekurangan elektrolit, terutama jika mengalami diare dan muntah. Konsumsi minuman berelektrolit agar tidak kekurangan kalium dan kadar natrium."Makanan" mudah lainnya di tenggorokan yang bisa dicicipi adalah semangkuk sup atau kaldu. "Sup dan kaldu benar-benar pengganti elektrolit yang bagus," kata Dr Bob.Jika masih memiliki nafsu makan, sup yang mengandung semacam protein dan sayuran di dalamnya dapat membantu memberi beberapa nutrisi yang dibutuhkan saat tubuh melawan infeksi.Jika kamu memiliki selera makan, Dr Bob mengatakan makanan yang mudah dan bergizi untuk disimpan adalah semua jenis sayuran silangan."Sayuran benar-benar enak, sayuran seperti brokoli dan kubis, kubis Brussel enak, dan sayuran yang dimasak dengan saus lobak atau mustard benar-benar enak. Semua hal ini menjaga nutrisi yang diperlukan," sarannya.Selain tu, ia juga mengingatkan makanan yang terdiri dari jeruk dan makanan yang sedikit asam, akan sangat-sangat sulit untuk ditelan. Ia menyarankan untuk memulai dengan sangat lembut dengan makanan lunak seperti yoghurt dan probiotik lainnya.