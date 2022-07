3 Berita Terpopuler Gaya: Tanda Pradiabetes Hingga Bahasa Tubuh Kate Middleton

1. 4 Tanda Pradiabetes yang Wajib Kamu Ketahui Sebelum Terlambat

Pradiabetes terjadi ketika kadar gula (glukosa) dalam darah terlalu tinggi. Namun, tidak cukup tinggi untuk disebut diabetes. Mereka mungkin menyebutnya gangguan glukosa puasa atau gangguan toleransi glukosa.Penderita diabetes tipe 2 hampir selalu mengalami pradiabetes terlebih dulu. Dan umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun, tanpa intervensi dapat menjadi diabetes tipe 2 dalam 10 tahun.Sebagaimana yang dinukil dari laman WebMD, perawatan pradiabetes dapat mencegah masalah kesehatan yang lebih serius, termasuk diabetes tipe 2 dan masalah dengan jantung, pembuluh darah, mata, dan ginjal.Kondisi pradiabetes sayangnya cenderung "diam", jarang menimbulkan gejala yang nyata. Faktanya, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kira-kira lebih dari satu dari tiga orang dewasa di Amerika Serikat (AS) memiliki prediabetes.Dari mereka, 84 persen tidak mengetahuinya. Karena kurangnya gejala, kebanyakan orang tidak tahu persis kapan prediabetes mereka dimulai setelah didiagnosis memerhatikan bahwa jauh lebih merasa lapar atau haus dari biasanya, frekuensi kencing banyak, dan penglihatan kabur.

Apa Itu Strict Parenting? Pengertian dan Ciri

Dilansir dari Parenting for Brain, dalam ilmu psikologi, strict parenting didefinisikan sebagai orang tua yang menempatkan standar dan tuntutan tinggi pada anak-anak mereka. Mereka bisa menjadi otoritatif atau otoriter, tergantung pada keyakinan disiplin orang tua dan responsivitas terhadap kebutuhan anak mereka.Ketika orang tua memasangkan standar tinggi dengan dukungan yang hangat dan responsif kepada anak-anak mereka, mereka adalah orang tua yang berwibawa.

Ini Arti Bahasa Tubuh Kate Middleton Saat Bersama Pangeran William

Selama 11 tahun menjadi anggota keluarga kerajaan, Kate Middleton kerap mendampingi sang suami, Pangeran William dalam suatu acara. Seperti halnya saat pembukaan potret resmi di Museum Fitzwilliam Universitas Cambridge.Di sana, bahasa tubuh Kate melakukan dua gerakan khas yang sering dilakukannya saat berjalan bersama suami tercinta. Gerakan ini pun ditelaah oleh pakar tubuh Judi James.Kedua gerakan ini lalu dipajang pada pembukaan potret, dan keduanya mengungkapkan banyak hal tentang pernikahan Cambridges. Pertama, pose daun ara, di mana menurut James adalah ritual pelindung diri.