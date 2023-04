3 Berita Terpopuler Gaya: Efek Mag Kronis yang Tak Diobati Hingga DIY Masker Peel-off

1. Hati-hati, 4 Penyakit Ini dapat Berkembang Jika Mag Kronis Tidak Segera Diobati

2. Tak Pentingkan Merek, Indra The Rain Ungkap Jaket Jadi Ciri Khasnya

3. Kulit Bermasalah, Yuk Coba 5 Masker Peel-off DIY untuk Mengatasinya

(TIN)

Berbeda dengan mag akut yang sifatnya sementara, mag kronis identik terjadi berulang kali dalam jangka waktu yang lebih panjang.Nah, selama bulan Ramadan ini, dr. Irwan Heriyanto, MARS, Chief of Medical Halodoc menyarankan agar penderita mag berhati-hati saat puasa karena potensi terjadinya mag kronis lebih besar pada periode ini.Menurutnya, mag kronis berbeda dari mag biasa karena kondisi luka dan peradangan pada dinding lambung sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang."Sakit mag juga dapat semakin parah selama bulan puasa apabila sering mengonsumsi makanan berminyak dan berlemak, serta minuman berkarbonasi. Kebiasaan seperti tidak makan sahur, makan berlebihan saat berbuka, serta stres dan kelelahan juga dapat memicu penyakit maag menjadi kronis," tutur dr. Irwan.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 9 April 2023:Meski tidak selalu menimbulkan gejala, sebagian penderita mag kronis ada yang bisa merasakan gejalanya. Beberapa gejala mag kronis yang mungkin muncul antara lain, nyeri perut pada bagian ulu hati, mual dan muntah, serta perut terasa kembung.Jika tidak diobati bisa menimbulkan beberapa komplikasi serius, seperti misalnya tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori atau konsumsi NSAID jangka panjang.Selengkapnya klik di sini Vokalis The Rain Indra mengungkapkan kecintaannya menggunakan jaket. Ia berkata selalu memakai jaket apa pun jenis aktivitasnya, termasuk tampil di atas panggung dan bekerja."Memang hari-hari, ini sekarang pun pakai jaket," kata Indra kepada tim Medcom.id. Indra juga mengatakan bahwa rasa gerah yang timbul dalam mengenakan jaket masih bisa ditahan olehnya. "Karena udah biasa, ya. Gerah tapi masih ditolerir," ungkapnya.Indra mengaku bahwa mengenakan jaket memang menjadi kesehariannya dalam menata outfit. Menurutnya, jaket yang identik dengan banyak kantong itu sangat membantu untuk menaruh barang-barang, ataupun menaruh tangan ke dalam kantong.Selengkapnya klik di sini Untuk mengatasi ragam mulit bermasalah, kadang kamu tak segan mengeluarkan banyak uang. Tapi, banyak pula yang hanya menjanjikan untuk menyelesaikan semua masalah kulit tetapi gagal mewujudkannya.Kini, saatnya lari ke dapur sendiri untuk hasilkan solusi. Ya, masker peel-off DIY adalah cara yang terjangkau dan efektif untuk memanjakan kulit dan memenuhi kebutuhan spesifik kamu.Mulai dari berminyak hingga berjerawat, berkerut hingga terbakar matahari, ada masker peel off yang dapat membantu mengatasi masalah kulit.Jadi, bila ingin membuka pori-pori yang tersumbat, mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan, atau hanya ingin memberikan sedikit perawatan pada kulit, masker pengelupas DIY ini siap membantu.Selengkapnya klik di sini