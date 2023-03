3 Berita Terpopuler Gaya: Makanan Penyubur Kandungan Hingga Manfaat Ajak Anak Bermain di Luar

1. Makanan Penyubur Kandungan Biar Cepat Hamil

(TIN)

Bagi pasangan yang telah menikah momen kehamilan menjadi yang paling ditunggu. Momen kehamilan juga membuat keluarga besar suami istri bahagia karena akan mendapat anggota baru dalam keluarga mereka.Ada beberapa pasangan yang langsung hamil setelah menikah. Tapi ada pula pasangan yang harus menunggu waktu cukup lama agar bisa hamil. Tentunya, hal ini sering menjadi masalah bagi banyak pasangan.Namun, tidak perlu khawatir ada banyak cara untuk meningkatkan kesuburan dan membantu cepat hamil, salah satunya adalah dengan mengganti menu makanan menjadi lebih sehat.Makanan bukan hanya sekadar untuk memberi energi bagi tubuh, makanan juga menutrisi tubuh, termasuk meningkatkan kesuburan. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 4 Maret 2023:Makanan murah meriah yaitu telur dipercaya mempunyai manfaat untuk wanita terutama pada wanita yang ingin menggapai kesuburan dan menginginkan momongan. Berdasarkan sebuah studi dalam The American Journal of Clinical Nutrition, telur juga mengandung kolin yang dipercaya dapat mengurangi risiko beberapa cacat lahir.Lily Nichols, seperti dikutip dari Health US News bilang bahwa, “Makan telur juga bisa meningkatkan kesehatan telur sendiri.”“Telur adalah pilihan makanan utama bagi wanita yang berusaha untuk hamil. Telur kaya akan kolin yang membantu mencegah cacat lahir,” paparnya. Nah, makanan apa lagi yang dipercaya dapat menambah kesuburan kandungan?Selengkapnya klik di sini Kanker sebagai penyakit katastropik adalah penyebab kematian nomor dua di dunia dengan jumlah 9.6 juta kematian per tahun. Berdasarkan data Global Cancer Statistics (Globocan), di Indonesia pada tahun 2020, kasus baru kanker sebanyak 396.314 kasus dengan kematian mencapai 234.511 orang.Perempuan adalah kelompok berisiko tinggi terkena kanker. Tercatat kanker payudara sebanyak 65.858 kasus dan kanker leher rahim sebanyak 36.633 kasus. Sedangkan laki-laki paling banyak menderita kanker paru yaitu sebanyak 25.943 kasus dan kanker kolorektal 21.764 kasus."Kanker adalah penyakit katastropik serius. Penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sebab, anggaran pembiayaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan untuk penyakit kanker menempati peringkat kedua tertinggi setelah penyakit jantung sebesar Rp.3,5 triliun,” kata John Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Selengkapnya klik di sini Setelah Pandemi lambat laun mereda, sudah saatnya kita sebagai orang tua mengajak anak-anak untuk lebih sering beraktivitas di luar. Tujuannya agar mendapatkan pengalaman yang ia tidak dapatkan ketika hanya bermain gadget di rumah saja.Ya, Pandemi memaksa kita untuk tetap berada di rumah, termasuk anak-anak. Alhasil, gadget menjadi satu-satunya solusi untuk menghilangkan kejenuhan di kala kita di rumah saja. Terbukti dari penelitian Kennedy dan Widnyana pada 2020, naiknya angka penggunaan media sosial yaitu 95 persen yang menyebabkan berkurangnya bermain di luar ruangan.Padahal, lebih banyak anak melakukan aktivitas fisik, makin baik pula untuk kesehatan anak secara keseluruhan. Bahkan melakukan aktivitas fisik di luar dapat membantu melawan obesitas pada masa kanak-kanak dan penyakit kardiovaskular pada masa dewasa, termasuk bermain secara fisik di dalam ruangan dan bahkan di sekolah.Selengkapnya klik di sini