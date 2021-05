Kebiasaan Buruk Ini Buat Lemak Perut Makin Banyak

Tidak cukup tidur

(Sulit untuk fokus jika pikiran kamu terfokus pada sesuatu selain makanan. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Lemak di perut yang menumpuk akan membuat kamu buncit. Baju bagus pun jadi terlihat kurang optimal. Tanpa disadari, kebiasaan sehari-harimu bisa membuat perut semakin besar lho.Untuk itu, kamu perlu melakukan perubahan gaya hidup . Hindari kebiasaan beruk berikut yang dikutip dari Eat This, Not That ini ya supaya lemak enggak semakin banyak.Menurut peneliti Wake Forest, pelaku diet yang tidur lima jam atau kurang menambah dua setengah lebih banyak lemak perut. Sementara mereka yang tidur lebih dari delapan jam hanya memiliki lebih sedikit lemak dibandingkan mereka. Usahakan untuk tidur rata-rata enam hingga tujuh jam per malam untuk untuk mengontrol berat badan.Satu studi Cornell menemukan bahwa ketika diberi pilihan, 98,6 persen orang yang mengalami obesitas memilih piring yang lebih besar. Ini artinya, lebih banyak makanan, lebih banyak kalori , dan lebih banyak lemak perut."Kita makan karena berbagai alasan, tetapi penyebab utama untuk makan dengan sadar adalah rasa lapar fisik," kata ahli gizi ahli diet terdaftar Leslie Schilling, MA, RDN."Sulit untuk fokus jika kamu sedang makan di meja, bermalas-malasan di dunia maya, atau menonton televisi. Ketika pikiran kamu terfokus pada sesuatu selain makanan, kamu tidak menyadari hal-hal seperti 'Apakah makanannya benar-benar enak?' dan 'Apakah saya kenyang?' Hal ini sering kali mengarah pada 'makan berlebihan’,” paparnya.Tubuh memiliki kelemahan utama. Diperlukan waktu 20 menit bagi perut untuk memberi tahu otak bahwa ia sudah kenyang. Sebuah studi di Journal of American Dietetic Association menemukan bahwa pemakan lambat mengonsumsi 66 kalori lebih sedikit per makan dibandingkan dengan rekan mereka yang makan cepat.Makan larut malam adalah cara yang bagus untuk menambah beberapa ukuran celana. Penelitian yang dipublikasikan di Obesity Society menunjukkan bahwa makan malam di pagi hari dapat membantu menurunkan berat badan karena kamu memiliki lebih banyak waktu untuk membakar kalori.Ingatlah bahwa lain kali kamu mendambakan sepotong pizza saat larut malam, perutmu akan semakin besar.