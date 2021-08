Vitamin yang Direkomendasikan Dokter untuk Pasien Covid-19

1. Tanpa gejala

Vitamin D

(Pedoman Tatalaksana covid-19 edisi 3 melibatkan berbagai multidisiplin ilmu dalam upaya mencapai keberhasilan pengobatan dengan efek samping yang dapat diminimalisasi. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Gejala ringan

Vitamin D

3. Gejala sedang

4. Gejala berat atau kritis

(TIN)

Konsumsi vitamin adalah salah satu cara untuk menguatkan tubuh kita melawan covid-19. Bila kamu bingung mau konsumsi vitamin apa, ikuti saja apa yang direkomendasikan oleh dokter Indonesia.Dikutip dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), PERKI, PARDI, PERDATIN dan IDAI dalam Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3, kamu bisa mengonsumsi vitamin berdasarkan gejalanya seperti berikut ini:Vitamin C (untuk 14 hari), dengan pilihan:- Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari)- Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari)- Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet /24 jam (selama 30 hari)- Dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, Zink,- Suplemen: 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup)- Obat: 1000-5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU)Kamu bisa konsumsi vitamin C dengan pilihan:- Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari)- Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari) Multivitamin yang mengandung vitamin c 1-2 tablet /24 jam (selama 30 hari)- Dianjurkan vitamin yang komposisi mengandung vitamin C, B, E, zink- Suplemen: 400 IU-1000 IU/hari- Vitamin C 200 – 400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9% habis dalam 1 jam diberikan secara drip Intravena (IV) selama perawatan.Sementara untuk mereka yang memiliki gejala berat perlu ditangani oleh dokter.