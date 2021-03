Indonesia Tempati Posisi Puncak Vaksinasi Covid-19 di Asia Tenggara

Vaksinasi covid-19 dilihat dari persentase. Sumber: Our World in Data

Vaksinasi covid-19 dilihat dari jumlah orang yang mendapatkan dosis. Sumber Our World in Data

Berikut urutan negara yang sudah melakukan vaksinasi covid-19 di seluruh dunia. Sumber Our World in Data.

(FIR)

Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara di Asia Tenggara yang telah melakukan vaksinasi covid-19. Indonesia unggul lantaran telah melakukan lebih dari 3.5 juta dosis vaksinasi covid-19.Dilihat dari data Kementerian Kesehatan RI, ada sebanyak 2.888.757 orang yang telah disuntik vaksin tahap pertama. Diikuti 1.133.787 orang pada tahap kedua, per Minggu 7 Maret.Sementara berdasarkan data Our in Data, Senin 8 Maret lalu, jika dilihat dari persentase populasi yang sudah mendapat vaksin covid-19, Indonesia berada di peringkat kedua. Kalah dari Singapura yang berada di posisi pertama karena memiliki populasi sedikit, dengan 6 persen.Beberapa faktor melatarbelakangi status Indonesia bisa berada di peringkat pertama. Salah satunya, penggunaan vaksin Sinovac dari Tiongkok yang datang lebih cepat. Bahkan, Indonesia telah memulai program vaksinasi pada 13 Januari 2021.Selain itu, vaksinasi di beberapa Asia, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang mengalami keterlambatan. Sebab mereka harus menunggu vaksin Pfizer dari Eropa.Indonesia berada di posisi pertama dengan total dosis vaksin yang disuntik lebih dari 3,5 juta. Sementara secara global, di tiga besar ada Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa dalam hal pemberian dosis vaksin covid-19. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-19 dunia.